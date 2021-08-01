РБКFT узнала о повышении в ЕС цен на вакцины Moderna и PfizerАмериканские компании Pfizer и Moderna повысили стоимость своих вакцин против коронавируса для Европейского союза, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на контракты о поставках.РБКВ контрактах, с которыми ознакомилась газета, цена одной дозы вакцины Pfizer увеличилась с 15,5 до 19,5 евро, а дозы вакцины Moderna - c 19 до 25,5 доллара (21,5 евро по текущему курсу).Российская газетаОсведомленные лица сообщили, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, пишет издание.РИА НовостиКак отмечает газета, компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики в Евросоюзе.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКSputnik АбхазияГазета.RuВечерний курьерНТВSputnik АрменияПодробнее о событииГазета Financial Times узнала, что американские производители повысили стоимость своих вакцин в ЕСЭхо Москвы09:34FT узнала о повышении в ЕС цен на вакцины Moderna и PfizerРБК08:57Производители вакцин от коронавируса подняли ценыLenta.ru09:25FT: Pfizer на четверть увеличила закупочную стоимость вакцин для ЕС на фоне роста спросаТАСС09:20Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для ЕСNews.ru09:33Pfizer и Moderna подняли цены на вакцины для ЕвросоюзаНТВ08:43Financial Times: Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины от коронавируса для ЕвросоюзаРИА Новости08:25Показать ещёОценить20Поделиться