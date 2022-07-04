Следователи Донецкой народной республики (ДНР) предъявили обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников гражданину Швеции, который сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на к.э.н, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмилу Иванову-Швец.
Президент США Джо Байден, комментируя случай со стрельбой в пригороде Чикаго (штат Иллинойс), заявил, что не собирается прекращать борьбу с «эпидемией вооруженного насилия», передает пресс-служба Белого дома.