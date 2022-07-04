Будьте в Плюсе

FT узнала о риске остановки производств в Британии из-за нехватки газа

Некоторые крупные промышленные производства Великобритании, потребляющие большие объемы энергии, могут закрыться, если поставки газа в страну будут существенно сокращены, пишет Financial Times.
РБК
Многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса.
RT на русском
Непрерывная подача горючего имеет решающее значение для многих энергоемких процессов, в частности для производства стекла и керамики, напомнили авторы публикации.
РИА Новости
По словам обозревателей, до сих пор британские министры преуменьшали проблему поставок энергоносителей в Соединенное Королевство.
РИА Новости

Подробнее о событии

FT узнала о риске остановки производств в Британии из-за нехватки газа
РБК18:13
FT: многие предприятия Британии могут закрыться в случае нехватки газа
RT на русскомвчера в 16:22
Financial Times: Британские предприятия могут закрыться из-за нехватки российского газа
Российская газета17:41
FT: Великобритании грозит закрытие предприятий без газа из РФ
Профиль17:11
Financial Times: в Британии ждут коллапса заводов в случае нехватки российского газа
Lenta.ruвчера в 16:43
FT: в Британии могут закрыться предприятия в случае нехватки газа
Газета.Ru18:07
FT: в Британии могут закрыть многие предприятия в случае нехватки российского газа
РИА Новостивчера в 16:14

Интересное

Генетики научили клетки растений выполнять логические операции

Австралийские генетики расширили арсенал биокомпьютеров — живых клеток, способных выполнять некоторые логические операции.
N + 1вчера в 11:00

Сдавшемуся на «Азовстали» шведу предъявили обвинение в наемничестве в ДНР

Следователи Донецкой народной республики (ДНР) предъявили обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников гражданину Швеции, который сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
Lenta.ru17:35

Актриса Анна Кошмал заявила, что больше не хочет знать своих коллег по сериалу «Сваты»

Ранее стало известно, что Анна Кошмал не была приглашена на съемки нового сезона сериала «Сваты» по причине своей политической позиции.
Monavista Daily3 июля в 07:26

Симулятор Формулы-1 F1 22 захватил розницу Британии

Лидером чарта стал симулятор Формулы-1 — F1 22. Вторую строчку всё ещё удерживает Horizon Forbidden West.
Чемпионатвчера в 10:59

Xiaomi представила новую линейку флагманских смартфонов с камерой Leica

Китайская компания Xiaomi презентовала линейку флагманских смартфонов 12S с камерой от немецкого производителя Leica.
ТАССвчера в 16:59

Доцент Иванова-Швец сообщила о праве россиян на «покупку» стажа для выхода на пенсию

Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на к.э.н, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмилу Иванову-Швец.
РИА Новости18:16

Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в 14 пунктах Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образований военных администраций в 14 подконтрольных киевским властям населённых пунктах Донецкой области.
RT на русскомвчера в 13:54

Вячеслав Кротов заявил, что уже адаптировался в «Нижнем Новгороде»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.
Спорт-Экспрессвчера в 15:48

Байден пообещал не прекращать борьбу с насилием после стрельбы у Чикаго

Президент США Джо Байден, комментируя случай со стрельбой в пригороде Чикаго (штат Иллинойс), заявил, что не собирается прекращать борьбу с «эпидемией вооруженного насилия», передает пресс-служба Белого дома.
РБК18:41

Губернатор Калининградской области Алиханов не видит смысла в переименовании региона

Ранее глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а Калининград — во Владибалтийск.
РИА Новостивчера в 15:38