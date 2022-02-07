В презентации для инвесторов указывается, что цель подразделения частного банковского обслуживания швейцарского банка — «создание положительного впечатления о бренде CS путем финансирования» бизнесджетов и «роскошных игрушек» (яхт).
Проект космического корабля под названием Radian One рассчитан на экипаж из пяти человек, ракетный двигатель позволит ему быстро разгоняться на взлетно-посадочной полосе, а затем выходить на низкую околоземную орбиту.
Фигуристка Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, на вопрос журналиста о падении во время произвольной программы в командном турнире Олимпийских игр в Пекине ответила, что не понимает, о чём идёт речь.