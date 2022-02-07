Будьте в Плюсе

FT узнала о секьюритизации Credit Suisse кредитов на яхты и самолеты миллиардеров

Об отказе российских олигархов платить по счетам объявил швейцарский банк Credit Suisse.
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
В результате были выпущены ценные долговые бумаги на сумму $80 млн.
Forbes
В презентации для инвесторов указывается, что цель подразделения частного банковского обслуживания швейцарского банка — «создание положительного впечатления о бренде CS путем финансирования» бизнесджетов и «роскошных игрушек» (яхт).
Forbes
Credit Suisse давно начал предоставлять кредиты для финансирования покупок частных самолетов миллиардерами.
Forbes

Подробнее о событии

«Новые известия»: Российским олигархам нечем покрывать кредиты, взятые на яхты и бизнес-джеты
Росбалт05:48
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
FT узнала о секьюритизации Credit Suisse кредитов на яхты и самолеты миллиардеров
Forbesвчера в 19:14
Российские олигархи не смогли расплатиться по кредитам на покупку яхт и самолетов
Infox.ru16:17
Credit Suisse решил защитить кредиты миллиардеров на яхты и самолеты
Газета.Ruвчера в 05:54
Банк Credit Suisse секьюритизировал портфель выданных олигархам кредитов
Lenta.ruвчера в 04:29
Credit Suisse секьюритизировал кредиты миллиардерам на яхты и бизнесджеты
Компаниявчера в 03:40
Российские олигархи не смогли расплатиться по кредитам на яхты и самолеты
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