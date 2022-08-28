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FT: в ЕС планируют поддержать приостановку упрощенного визового режима с Россией

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге на следующей неделе поддержат приостановку действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, пишет
 Financial Times со ссылкой на источники.
РИА Новости
Неформальная встреча глав МИД стран ЕС пройдет в Праге 30-31 августа.
Московский Комсомолец
В Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.
Взгляд.ру
В то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам.
Ведомости

Подробнее о событии

FT: Евросоюз планирует поддержать приостановку упрощенного визового режима с Россией
Газета.Ru11:04
FT: главы МИД ЕС поддержат приостановку соглашения о визах с Россией
Коммерсантъ08:03
FT: главы МИД стран ЕС намерены приостановить соглашение о визах с Россией
ТАСС08:25
FT: в ЕС планируют поддержать приостановку упрощенного визового режима с Россией
РИА Новости08:21
FT: в ЕС планируют поддержать приостановку выдачи шенгенских виз гражданам России
Lenta.ru08:19
FT узнала о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией
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