РИА НовостиFT: в ЕС планируют поддержать приостановку упрощенного визового режима с РоссиейГлавы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге на следующей неделе поддержат приостановку действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, пишет Financial Times со ссылкой на источники.РИА НовостиНеформальная встреча глав МИД стран ЕС пройдет в Праге 30-31 августа.Московский КомсомолецВ Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.Взгляд.руВ то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам.ВедомостиЧитать далееСвернутьВаши новостиВаши новостиКП - БеларусьАргументы и ФактыКомсомольская правдаГЛАС.RUВечерняя МоскваНовостной фронтГазета.RuНародные новостиМолваПрофильТелеканал 360°Политическая ЭкспертизаКапитал страныR.LifeПодробнее о событииFT: Евросоюз планирует поддержать приостановку упрощенного визового режима с РоссиейГазета.Ru11:04FT: главы МИД ЕС поддержат приостановку соглашения о визах с РоссиейКоммерсантъ08:03FT: главы МИД стран ЕС намерены приостановить соглашение о визах с РоссиейТАСС08:25FT: в ЕС планируют поддержать приостановку упрощенного визового режима с РоссиейРИА Новости08:21FT: в ЕС планируют поддержать приостановку выдачи шенгенских виз гражданам РоссииLenta.ru08:19FT узнала о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с РоссиейРБК09:12FT: ЕС намерен приостановить действие соглашения о визах с РоссиейМосковский Комсомолец07:39Показать ещёОценить2,6KПоделиться