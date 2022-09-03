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FT: в Лондоне упали цены на элитные дома из-за инфляции и оттока россиян

Растущая стоимость строительства элитного жилья в Лондоне и отток российских покупателей из-за санкций привели к спаду рынка премиальной жилой недвижимости в городе, пишет The Financial Times.
РБК
Строительные работы дорожают из-за максимальной за несколько десятилетий инфляции и повышения ключевой ставки в Великобритании, что делает более дорогими кредиты, пояснила газета.
Forbes
«Очевидно, сейчас [на рынке] нет россиян, немного китайцев и очень мало покупателей из арабских стран», — заявил изданию глава агентства недвижимости Aylesford International Эндрю Лэнгтон.
Forbes
Однако богатые британцы пытаются спасти свои средства от инфляции приобретая недвижимость.
ИА Красная Весна

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FT: в Лондоне упали цены на элитные дома из-за инфляции и оттока россиян
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