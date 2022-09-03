Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил, что два чиновника Кировского района Донецка будут уволены, так как в грубой форме ответили на просьбу жителей помочь с решением проблемы водоснабжения.
Президент России Владимир Путин погрузил Великобританию в панику, перекрыв один из главных газопроводов Европы "Северный поток", заявила агентству Bloomberg бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал экс-кандидата в президенты страны на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, которая ранее подвергла сомнению утверждения Киева о ситуации на Украине.