Общество

ТАССТАССFT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times
 со ссылкой на источники в руководстве компании.
Коммерсантъвчера в 20:33

Подробнее о событии

FT узнала о планах Nissan выйти из альянса с Renault

РБКвчера в 21:51

FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

ТАССвчера в 19:04

FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault

Коммерсантъвчера в 20:33

СМИ: Nissan ускорил разработку плана выхода из альянса с Renault

РИА Новостивчера в 20:27

СМИ: В Nissan ускорят разработку планов по выходу из альянса с Renault

Life.ruвчера в 19:43

Руководство японского автопроизводителя Nissan, как сообщается, намерено выйти из альянса с французским Renault

Эхо Москвывчера в 21:03

FT: Nissan планирует шаги на случай возможного разделения с Renault

Ведомостивчера в 17:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Общество

Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Lenta.ru вчера в 21:51
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости 11 января в 08:05
Общество

В России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
РИА Новости вчера в 14:59
Фигурное катание

СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

RT на русском вчера в 03:39
Общество

СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Ведомости вчера в 16:38
Происшествия

СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 17:09
Спорт

На этапе Кубка мира по лыжам в Дрездене состоятся командные спринты

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) состоится командный спринт.
Нева Спорт 11 января в 17:01
Политика

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Газета.Ru вчера в 21:00
Происшествия

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
ТАСС вчера в 10:04
Происшествия

Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании

Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:14
Общество

Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов

Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
РИА Новости вчера в 08:54
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
РБК вчера в 16:00
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
RT на русском вчера в 05:12
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Известия вчера в 10:52
Авто

Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году

В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» универсал Granta Cross, драйверскую Granta Drive Active, а также «вариаторные» Xray Cross и Vesta.
110km.ru вчера в 16:01
Происшествия

В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик

В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
РБК вчера в 23:18
Гаджеты

Реальный Samsung Galaxy S20+ 5G впервые позирует на живых фото

Вчера в Сети появились подробные характеристики всех моделей линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, а сегодня главный редактор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал живые фото реального работающего Samsung Galaxy S20+ 5G.
iXBT.com вчера в 14:42
Кино

Российская комедия «Холоп» собрала в прокате более двух млрд рублей

iReactor вчера в 22:06
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Кино

Фильм «1917» возглавил американский прокат

В американском прокате сменился лидер.
Kinonews.ru вчера в 15:47
Политика

Австрия выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
REGNUM вчера в 23:03
Политика

Блумберг заявил, что тратит все деньги, чтобы избавиться от Трампа

Кандидат в президенты США миллиардер Майкл Блумберг заявил, что тратит все свои деньги, чтобы избавиться от американского лидера Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 16:43
Игры

Энтузиасты выпустили S.T.A.L.K.E.R. на Android

Фанаты портировали игру «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на Android.
CyberSport.ru 11 января в 08:29
Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Ведомости 11 января в 08:20
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли: «Я больше не имею права на ошибку»

Актриса приурочила жизнь с "чистого листа" к началу нового 2020 года и считает, что опыт предыдущих неудач поможет ей не сбиться с верного пути.
Rusturkey.com 10 января в 22:14
Авто

Hyundai назвал цены на небольшой кроссовер Venue 2020 года

Автоновости дня вчера в 02:25
Политика

Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку

RT на русском вчера в 12:27
Технологии

Ютуберы снова взломали камеру P.T. и раскрыли очередную порцию секретов

Автор YouTube-канала Shesez опубликовал новый ролик в рамках серии Boundary Break, где он отправляет камеру в свободный полёт за пределы локаций игр, чтобы найти там что-нибудь интересное.
Игромания.ру вчера в 02:33
Биатлон

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

News.ru вчера в 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Французский менеджер ливанского происхождения, бывший президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное