Общество
ТАССFT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault
Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.
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Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.Коммерсантъвчера в 20:33
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