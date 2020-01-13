с чего всё началось

Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

Общество В России поменяют систему оплаты труда учителей Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.

Происшествия СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.

Происшествия СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".

Политика Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.

Происшествия Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.

Происшествия Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общество Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Происшествия Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.

Авто Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» универсал Granta Cross, драйверскую Granta Drive Active, а также «вариаторные» Xray Cross и Vesta.

Гаджеты Реальный Samsung Galaxy S20+ 5G впервые позирует на живых фото Вчера в Сети появились подробные характеристики всех моделей линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, а сегодня главный редактор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал живые фото реального работающего Samsung Galaxy S20+ 5G.

Экономика Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.