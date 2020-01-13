Общество

РБКРБКFT узнала о планах Nissan выйти из альянса с Renault

Руководство японского автомобильного концерна Nissan ускорило разработку секретного плана по выходу из альянса с французским автомобильным производителем Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном.
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«Ниссан» готовит план возможного выхода из альянса с «Рено» на фоне скандала с Карлосом Гоном

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FT: Nissan начала подготовку к возможному разделению с Renault

Ведомостивчера в 17:51
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Карлос Гон
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