Общество
РБКFT узнала о планах Nissan выйти из альянса с Renault
Руководство японского автомобильного концерна Nissan ускорило разработку секретного плана по выходу из альянса с французским автомобильным производителем Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном.
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Политика
МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
Авто
Tesla стала самым дорогим американским автопроизводителем
Рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla Inc впервые превысила совокупную стоимость General Motors и Ford Motor Co. Как сообщает агентство Reuters, в среду акции Tesla подорожали почти на 5%, завершив торги на рекордной отметке в 492,14 доллара за акцию.
Армия и оружие
Украинские каратели за сутки десять раз нарушили перемирие в ДНР
Происшествия
В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из элитной клиники домой
Актрису Анастасию Заворотнюк, заболевшую пять месяцев назад раком, выписали домой, сообщает ugpressa.ru.Одна из причин выписки — термальная стадия болезни звезды, то есть последняя, лечение считается бессмысленным.
Происшествия
Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево
Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Общество
20 лучших и худших платьев звезд на Critic’s Choice Awards 2020
Все наряды звезд на Critic's Choice Awards 2020 смотрите в нашей фотогалерее.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Общество
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Технологии
Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК
Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Происшествия
Массовое ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
В Ленинградской области столкнулись восемь автомобилей и автобус, в результате инцидента пострадал один человек.
Происшествия
Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке
Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров, пишет ColomboPage в понедельник, 13 января, со ссылкой на представителей авиагавани.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Экономика
АСИ предложило поддерживать рождение ребенка по схеме «плюс один»
В отличие от прошлых программ агентство предложило взять в качестве базовой модель семьи с двумя детьми, и меры поддержки в соответствии с инициативой должны будут распространяться на рождение любого ребенка, в том числе в бездетных семьях и семьях с одним ребенком.
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Армия и оружие
КСИР: украинский Boeing был сбит из-за ошибки оператора ПВО
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января в Тегеране из-за ошибки системы ПВО, принявшей лайнер за крылатую ракету, и оператора, принявшего «неверное решение» открыть огонь.
Кино
В сеть слили кадр с Джаредом Лето в облике вампира из «Морбиуса»
В сеть якобы случайно попал кадр со съемок фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполняет актер и вокалист Thirty Seconds to Mars Джаред Лето.
Происшествия
СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Политика
Климкин признал Украину «сырьевым придатком» Европы
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал свою страну "сырьевым придатком".
Финансы
Курс доллара снизился до 61,05 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Гаджеты
Появились первые живые фото нового Samsung Galaxy S20+ 5G
В сети появились первые живые фотографии нового смартфона от компании Samsung - Galaxy S20+ 5G.
Кино
В тизере «Мира Дикого Запада» России предсказали гражданскую войну
В ролике предсказываются события следующих десятилетий: экологический коллапс в Индонезии весной 2020 года, убийство новоизбранного президента США в Буэнос-Айросе в 2024-м, а также начало второй гражданской войны в России 19 февраля 2037 года.
Авто
PSA собирается экспортировать автомобили Opel из России
Общество
Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным
Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.