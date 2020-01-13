Общество
ТАССFT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault
Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.
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В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
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Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Общество
Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов
Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
Происшествия
СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Шоу-бизнес
Певица Пелагея рассказала о разводе с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея, которая в конце декабря объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
Политика
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку
Авто
«АвтоВАЗ» порадует новинками в 2020 году
Автоэксперты сообщили, что нового подготовил "АвтоВАЗ" в 2020 году.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Политика
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
Армия и оружие
Обстрел иракской авиабазы Балад возмутил Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео возмущен сообщениями о ракетном обстреле иракской авиабазы Балад, где размещен американский контингент.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Авто
Ford продемонстрировал возможности нового Bronco
Компания Ford опубликовала новый видеоролик, который демонстрирует возможности Bronco шестого поколения на пересеченной местности.
Политика
Миллер отметил активизацию стройки «Турецкого потока» в Болгарии
Глава "Газпрома" отметил, что к сегодняшнему дню поставки по "Турецкому потоку" полностью покрывают все контракты компании в Болгарии, Греции и Северной Македонии.
Общество
Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Гаджеты
В Xiaomi рассказали о первых вариантах названия для компании
О первых названиях ныне гигантской корпорации рассказал непосредственно сооснователь Xiaomi Лэй Цзюнь.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Армия и оружие
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Шоу-бизнес
20 лучших и худших платьев звезд на Critic’s Choice Awards-2020
Дженнифер Лопес, чье платье стало худшим на «Золотом Глобусе-2020», на этот раз исправилась и попала в список самых стильных знаменитостей.
Общество
В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Технологии
Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК
Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
Общество
Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»
Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Политика
Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим
Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
Армия и оружие
Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Общество
Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров
Федеральное правительство Австралии выделит около $35 млн на восстановление дикой природы страны после лесных пожаров.
Политика
Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
Экономика
Bloomberg (США): Россия попыталась устроить «энергетическое доминирование», но рынки сделали ответный ход (Bloomberg)
России нужны были деньги и технологии (в первую очередь стальные трубы и компрессоры) для разработки своих обширных сибирских месторождений, тогда как рынком, способным поставлять эти вещи и нуждавшимся в природном газе, была Западная Европа.