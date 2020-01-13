Общество

ТАССТАССFT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.
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«Ниссан» готовит план возможного выхода из альянса с «Рено» на фоне скандала с Карлосом Гоном

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FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

ТАССвчера в 19:04

FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault

Коммерсантъвчера в 20:33

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РИА Новостивчера в 20:27

СМИ: В Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

RT на русскомвчера в 19:42

FT узнала о планах Nissan выйти из альянса с Renault

РБКвчера в 21:51

FT: Nissan планирует шаги на случай возможного разделения с Renault

Ведомостивчера в 17:51
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
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Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
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Компания Ford опубликовала новый видеоролик, который демонстрирует возможности Bronco шестого поколения на пересеченной местности.
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Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

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В Xiaomi рассказали о первых вариантах названия для компании

О первых названиях ныне гигантской корпорации рассказал непосредственно сооснователь Xiaomi Лэй Цзюнь.
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Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

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Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
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Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
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Карлос Гон
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Французский менеджер ливанского происхождения, бывший президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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