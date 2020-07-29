Коронавирус
RT на русскомFT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
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с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.Коммерсантъвчера в 22:46
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Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса
Комсомольская правда01:07
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:56, Ашберн
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Минтруд предложил изменить правила выплаты пенсий
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Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, по данным Левада-Центра, одобряют 60% граждан (в начале года таких было 68%), а не одобряют 33%.
Южный Федеральный 09:24
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Путин призвал не допустить повторных ограничений из-за коронавируса
Согласно оценкам специалистов, ситуация с распространением COVID-19 может обостриться, вследствие чего важно заранее просчитать и учесть все риски, подчеркнул глава государства.
Замана 10:57
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Нижегородский губернатор: загруженность коечного фонда составляет 30%
Нижний Новгород, 29 июля 2020, 17:18 — REGNUM На сегодняшний день загруженность коечного фонда в Нижегородской области постепенно снижается и составляет около 30%.
REGNUM 10:18
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В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
Власти Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, сообщает телеканал ОНТ.
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролина Харрикейнз» перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 17:58
Армия и оружие
Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване
Вестник Кавказа 09:30
Футбол
Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Соглашение будет рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что Кокорин контактировал с руководством «Спартак».
REGNUM 13:14
Киберспорт
Kyivstoner был забанен на Twitch
Альберт Васильев на своем канале освещает Dota 2, CS:GO и GTA 5, в среднем его смотрит около одной тысячи зрителей.
Vprognoze.ru вчера в 18:18
Политика
Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Турцию
Россияне, которые были задержаны в Белоруссии, направлялись в Турцию в связи с контрактом на охрану нефтяного объекта в Ливии.
Pravda.Ru 16:43
Кино
Вместо критиков: появился первый отзыв о «Доводе» Кристофера Нолана
Как сообщает портал Deadline, президент IMAX Corp. Рич Гелфонд рассказал, что избранным работникам IMAX показали новый фильм Кристофера Нолана «Довод», мировой прокат которого, возможно, стартует 26 августа.
Киноафиша России 05:25
Общество
Корпорация развития области стала спонсором второго диплома в СахГУ
Обучение по программе двух дипломов в Сахалинском государственном университете оплатит Корпорация развития Сахалинской области.
Сахалин.Инфо 17:27
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Армия и оружие
Минобороны РФ запустило новый раздел на сайте по случаю 90-летия ВДВ
Министерство обороны РФ запустило новый мультимедийный раздел на сайте по случаю юбилейной 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Политическая Экспертиза 18:41
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Анохина «вылетела» из нового шоу после скандала с Барановской
Народные новости 08:24
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ 13:36
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Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе
Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия 17:02
Общество
Глава Минпросвещения определил формат обучения в школах с 1 сентября
Глава Минпросвещения отметил, что в конце учебного года вспышек коронавируса в школах РФ зафиксировано не было.
РЕН ТВ 27 июля в 19:16
Политика
В Конгрессе США обвинили технологические компании в игре на демократов
Вашингтон, 30 июля 2020, 01:47 — REGNUM На слушаниях в палате представителей Конгресса США, посвящённых борьбе с монополизмом в интернете, республиканцы обвинили американские технологические компании в подыгрывании демократам.
REGNUM 18:47
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Уральских пельменей» нашла новую работу
Актриса и бывшая участница коллектива "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала об участии в съёмках нового проекта в своем Instagram.
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Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
Общество
В Приморье продлили ограничения по коронавирусу
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлён в Приморье до 14 августа, сообщает правительство региона.
РИА Новости 07:48
Наука
Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%
Собаки смогли определить жидкости, которые инфицировали коронавирусом.
ToDay News Ufa 14:16
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Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
Украина обратилась к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) из-за проведения Россией морского парада в Севастополе.
Коммерсантъ 03:05
Космос
Открыта десятая планета Солнечной системы
Актуальные Новости 12:08
Футбол
В сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон
RT на русском 17:22
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Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля
Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
Моссовет 04:53
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Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне
На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации.
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На снимке Солнца NASA появился странный объект
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