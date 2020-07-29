Коронавирус

RT на русскомRT на русскомFT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
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с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times
 (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
Коммерсантъвчера в 22:46

Подробнее о событии

Названа ориентировочная цена за вакцину от коронавируса

Газета.Ru01:38

Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса

Комсомольская правда01:07

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

РИА Новостивчера в 17:59

FT назвала стоимость одной дозы американской вакцины от COVID-19

РБКвчера в 21:09

В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса

Российская газетавчера в 20:35

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 19:08

Цену на американскую вакцину от COVID-19 сочли завышенной

РЕН ТВвчера в 23:04
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Происшествия

В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин

Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
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Армия и оружие

Ракетные войска подняли по тревоге в Саратовской области

Как сообщает сайт телеканала «Звезда», сегодня утром начались очередные учения ракетных войск в Саратовской области.
АиФ Саратов 05:16
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Экономика

Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной

Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13
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Происшествия

Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела

RT на русском 05:11
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Общество

В ВОЗ прокомментировали вспышку коронавируса во Вьетнаме

Вспышка коронавирусной инфекции во вьетнамском Дананге не вызывает опасений, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Кидон Парк.
RT на русском 05:07
Армия и оружие

Озвучен возможный сценарий нападения Японии на Курильские острова

Как стало известно корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы», по сценарию, предполагаемому специалистом, чтобы завоевать Курилы, Япония может применить четыре крупных вертолетоносца, способных нести палубную версию F-35.
РИА Сахалин-Курилы 27 июля в 20:25
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Политика

Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе

Российская газета 04:23
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Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
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Здоровье

В Омской области 111 человек заразились коронавирусом

По данным на 29 июля, в Омской области зафиксировали 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекции.
Город55.ру 04:10
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Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия вчера в 02:23
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Игры

Игроки в Metal Gear Solid V добились секретной концовки — на это ушло пять лет совместной работы

CyberSport.ru вчера в 23:11
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Политика

Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме

Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ вчера в 14:48
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Происшествия

СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве

Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе Смольникова

Петербургский "Зенит" объявил об уходе из команды защитника Игоря Смольникова.
Газета.Ru 04:14
Политика

Сенаторы США опасаются вмешательства Китая в выборы через TikTok

Группа американских сенаторов-республиканцев попросила администрацию президента США оценить возможный риск использования Китаем приложения TikTok для вмешательства в грядущие выборы.
Наша версия 04:21
5
Наука

В России разработали аналог «змеиного зрения»

РИА Новости вчера в 20:00
Интернет

Были перечислены способы избежать слежки Google за пользователями

Известный факт, что компания Google занимается сбором информации о своих пользователях. Но желающие могут отключить слежку.
ToDay News Ufa 01:06
13
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Политика

Названы готовые принять россиян европейские страны

Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
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Общество

В Калининграде скончалась 44-летняя женщина с коронавирусом

Калининград.Ru 05:03
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
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Футбол

«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru 03:16
Футбол

«Спартак» опроверг требования Глушакова о зарплате в 1,5 миллиона евро

РИА Новости 04:58
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер родила девочку

Globallookpress Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы из "Игры престолов", родила первенца в одной из больниц Лос-Анджелеса.
РЕН ТВ вчера в 18:16
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Путешествия

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
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Общество

В Турции нашли статую возрастом около 1700 лет

Анталья, Турция, 29 июля 2020, 07:52 — REGNUM Статую периода Древней Греции, возраст которой составляет около 1700 лет, обнаружили археологи в турецкой Анталье, сообщает Hurriyet Daily News.
REGNUM 00:52
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