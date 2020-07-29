Коронавирус
RT на русскомFT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
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с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.Коммерсантъвчера в 22:46
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Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса
Комсомольская правда01:07
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Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
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Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела
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В ВОЗ прокомментировали вспышку коронавируса во Вьетнаме
Вспышка коронавирусной инфекции во вьетнамском Дананге не вызывает опасений, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Кидон Парк.
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РИА Сахалин-Курилы 27 июля в 20:25
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Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
Российская газета 04:23
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Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
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Здоровье
В Омской области 111 человек заразились коронавирусом
По данным на 29 июля, в Омской области зафиксировали 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекции.
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Газета.Ru вчера в 13:10
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Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
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Игроки в Metal Gear Solid V добились секретной концовки — на это ушло пять лет совместной работы
CyberSport.ru вчера в 23:11
Политика
Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме
Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ вчера в 14:48
Происшествия
СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве
Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20
Общество
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Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
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Футбол
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Петербургский "Зенит" объявил об уходе из команды защитника Игоря Смольникова.
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Группа американских сенаторов-республиканцев попросила администрацию президента США оценить возможный риск использования Китаем приложения TikTok для вмешательства в грядущие выборы.
Наша версия 04:21
Наука
В России разработали аналог «змеиного зрения»
РИА Новости вчера в 20:00
Интернет
Были перечислены способы избежать слежки Google за пользователями
Известный факт, что компания Google занимается сбором информации о своих пользователях. Но желающие могут отключить слежку.
ToDay News Ufa 01:06
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Названы готовые принять россиян европейские страны
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Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
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В Калининграде скончалась 44-летняя женщина с коронавирусом
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Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
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Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
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Звезда «Игры престолов» Софи Тернер родила девочку
Globallookpress Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы из "Игры престолов", родила первенца в одной из больниц Лос-Анджелеса.
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RT на русском 03:53
Общество
В Турции нашли статую возрастом около 1700 лет
Анталья, Турция, 29 июля 2020, 07:52 — REGNUM Статую периода Древней Греции, возраст которой составляет около 1700 лет, обнаружили археологи в турецкой Анталье, сообщает Hurriyet Daily News.
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