с чего всё началось

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Здоровье «Одна большая волна»: почему второй волны covid-19, возможно, не существует (The Guardian, Великобритания) (The Guardian) Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, в настоящее время пандемия covid-19 разворачивается «одной большой волной», и нет никаких данных, которые указывали бы на то, что этот вирус имеет сезонный характер, присущий гриппу и другим коронавирусам, вызывающим обычную простуду.

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