Коронавирус
ТАССFT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
Читать в источнике
Оценить219
с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.Коммерсантъвчера в 22:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса
Комсомольская правда01:07
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
Происшествия
Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле об аварии с участием актёра Михаила Ефремова, заявил, что в материалах уголовного дела содержится отказ артиста от признания вины.
RT на русском 05:11
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) выпустила доклад под название «Терроризм: недопустимость оправдания» (есть у РБК).
РБК вчера в 12:07
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском вчера в 14:44
Общество
Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета
К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию.
РБК 05:02
Общество
Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС
Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Общество
Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран
Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.
News.ru вчера в 12:53
Общество
«Команда 29» запустила сбор средств в поддержку Ивана Сафронова
«Команда 29» совместно с журналистами, активистами и друзьями Ивана Сафронова запустила проект в его поддержку и краундфандинг, сообщили представители организации.
Лениздат.Ру 04:23
Общество
Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%
"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:42
Политика
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
Российская газета 04:23
Общество
Вспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений
По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились, добавил представитель ВОЗ.
BFM.ru 05:18
Политика
Опрос: Уровень доверия к действующему президенту Беларуси превысил 78%
Стабильно высокий уровень доверия действующему главе государства подтвердил за две недели до выборов президента, назначенных в Беларуси на 9 августа, социологический тест населения страны.
Российская газета 03:59
Футбол
«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А
"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском вчера в 15:40
Армия и оружие
Ракетные войска подняли по тревоге в Саратовской области
Как сообщает сайт телеканала «Звезда», сегодня утром начались очередные учения ракетных войск в Саратовской области.
АиФ Саратов 05:16
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию «серых» доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
REGNUM 05:14
Политика
Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Пропавшего в Липецкой области мужчину нашли мертвым в лесу
Труп 50-летнего мужчины, пропавшего неделю назад в Липецкой области, обнаружили в лесополосе рядом с автодорогой "Долгоруково- Верхний Ломовец".
LipetskMedia.ru 01:36
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Наука
Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях
Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19.
Российская газета 26 июля в 05:37
Авто
В Китае представили новый кроссовер Qoros 7
Китайская марка Qoros, которая входит в состав холдинга Baoneng Group и компании Chery, официально презентовала свой новый кроссовер Qoros 7. Об этом 29 июля сообщает speedme.
Известия 03:00
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Авто
Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival
Моторная гамма нового Carnival в Южной Корее представлена 3,5-литровым 294-сильным бензиновым и 2,2-литровым 202-сильным дизельным агрегатами.
Tvoe-avto.com 03:53
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
ТАСС Наука вчера в 06:37
Экономика
Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Известия 02:23
Общество
Приостановлено обучение детей в гимназии при Среднеуральском монастыре
«С 2013 года дети монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии», — рассказали в епархии.
Известия 05:11
Технологии
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости 01:00