с чего всё началось

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Происшествия Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле об аварии с участием актёра Михаила Ефремова, заявил, что в материалах уголовного дела содержится отказ артиста от признания вины. 261

Политика ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) выпустила доклад под название «Терроризм: недопустимость оправдания» (есть у РБК).

Происшествия Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой. 14

Общество Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию.

Общество Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел. 419

Общество «Команда 29» запустила сбор средств в поддержку Ивана Сафронова «Команда 29» совместно с журналистами, активистами и друзьями Ивана Сафронова запустила проект в его поддержку и краундфандинг, сообщили представители организации.

Общество Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55% "Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении. 127

Политика Опрос: Уровень доверия к действующему президенту Беларуси превысил 78% Стабильно высокий уровень доверия действующему главе государства подтвердил за две недели до выборов президента, назначенных в Беларуси на 9 августа, социологический тест населения страны. 37

Футбол «Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А "Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Общество Минюст предложил ввести конфискацию «серых» доходов чиновников Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 127

Футбол «Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Политика Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Наука Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19. 21

Авто В Китае представили новый кроссовер Qoros 7 Китайская марка Qoros, которая входит в состав холдинга Baoneng Group и компании Chery, официально презентовала свой новый кроссовер Qoros 7. Об этом 29 июля сообщает speedme.

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,5K

Общество Приостановлено обучение детей в гимназии при Среднеуральском монастыре «С 2013 года дети монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии», — рассказали в епархии. 1