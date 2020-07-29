Коронавирус

ТАССТАССFT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
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с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times
 (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
Коммерсантъвчера в 22:46

Подробнее о событии

Названа ориентировочная цена за вакцину от коронавируса

Газета.Ru01:38

Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса

Комсомольская правда01:07

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

РИА Новостивчера в 17:59

FT назвала стоимость одной дозы американской вакцины от COVID-19

РБКвчера в 21:09

В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса

Российская газетавчера в 20:35

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 19:08

Цену на американскую вакцину от COVID-19 сочли завышенной

РЕН ТВвчера в 23:04
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
Происшествия

Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле об аварии с участием актёра Михаила Ефремова, заявил, что в материалах уголовного дела содержится отказ артиста от признания вины.
RT на русском 05:11
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Политика

ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) выпустила доклад под название «Терроризм: недопустимость оправдания» (есть у РБК).
РБК вчера в 12:07
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском вчера в 14:44
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Общество

Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета

К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию.
РБК 05:02
Общество

Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС

Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
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Общество

Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран

Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.
News.ru вчера в 12:53
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Общество

«Команда 29» запустила сбор средств в поддержку Ивана Сафронова

«Команда 29» совместно с журналистами, активистами и друзьями Ивана Сафронова запустила проект в его поддержку и краундфандинг, сообщили представители организации.
Лениздат.Ру 04:23
Общество

Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%

"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:42
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Политика

Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе

Российская газета 04:23
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Общество

Вспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений

По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились, добавил представитель ВОЗ.
BFM.ru 05:18
Политика

Опрос: Уровень доверия к действующему президенту Беларуси превысил 78%

Стабильно высокий уровень доверия действующему главе государства подтвердил за две недели до выборов президента, назначенных в Беларуси на 9 августа, социологический тест населения страны.
Российская газета 03:59
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Футбол

«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А

"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском вчера в 15:40
Армия и оружие

Ракетные войска подняли по тревоге в Саратовской области

Как сообщает сайт телеканала «Звезда», сегодня утром начались очередные учения ракетных войск в Саратовской области.
АиФ Саратов 05:16
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Общество

Минюст предложил ввести конфискацию «серых» доходов чиновников

Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
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Футбол

«Спартак» опроверг требования Глушакова о зарплате в 1,5 миллиона евро

РИА Новости 04:58
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича

Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
REGNUM 05:14
Политика

Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
Происшествия

Пропавшего в Липецкой области мужчину нашли мертвым в лесу

Труп 50-летнего мужчины, пропавшего неделю назад в Липецкой области, обнаружили в лесополосе рядом с автодорогой "Долгоруково- Верхний Ломовец".
LipetskMedia.ru 01:36
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
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Наука

Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях

Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19.
Российская газета 26 июля в 05:37
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Авто

В Китае представили новый кроссовер Qoros 7

Китайская марка Qoros, которая входит в состав холдинга Baoneng Group и компании Chery, официально презентовала свой новый кроссовер Qoros 7. Об этом 29 июля сообщает speedme.
Известия 03:00
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
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Происшествия

Российский контрактник выпал из движущегося поезда и погиб

Lenta.ru 05:29
Авто

Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival

Моторная гамма нового Carnival в Южной Корее представлена 3,5-литровым 294-сильным бензиновым и 2,2-литровым 202-сильным дизельным агрегатами.
Tvoe-avto.com 03:53
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
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Общество

Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР

ТАСС Наука вчера в 06:37
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Экономика

Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Известия 02:23
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Общество

Приостановлено обучение детей в гимназии при Среднеуральском монастыре

«С 2013 года дети монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии», — рассказали в епархии.
Известия 05:11
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Технологии

Следующий рывок Илона Маска: чего ждать

Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости 01:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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