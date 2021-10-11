Молдавское правительство намерено договориться с ЕС о дополнительных закупках газа через соседнюю Румынию из-за сокращения поставок со стороны российского концерна "Газпром", пишет британское издание Financial Times.
По данным FT, Молдавия просит у Брюсселя экстренных поставок голубого топлива и хочет с помощью ЕС добиться изменения порядка поставок румынского газа, однако в Бухаресте озабочены покрытием собственных нужд.
Планы Сената Чехии провести заседание конституционной комиссии о возможности исполнять полномочия госпитализированным президентом страны Милошем Земаном являются «бесчувственными», заявил вице-премьер Чехии Карел Гавличек.