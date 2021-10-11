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FT: власти Молдавии попросили ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию

Молдавское правительство намерено договориться с ЕС о дополнительных закупках газа через соседнюю Румынию из-за сокращения поставок со стороны российского концерна "Газпром", пишет британское издание Financial Times.
РИА Новости
На прошлой неделе "Молдовагаз" и "Газпром" приняли решение продлить истекший в сентябре контракт на поставки газа до конца октября, на время переговоров.
ТАСС
По данным FT, Молдавия просит у Брюсселя экстренных поставок голубого топлива и хочет с помощью ЕС добиться изменения порядка поставок румынского газа, однако в Бухаресте озабочены покрытием собственных нужд.
РИА Новости
Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов.
ПРАЙМ

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