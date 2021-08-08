КоммерсантъFT: вспышка COVID-19 во Вьетнаме угрожает мировым логистическим цепочкамПо данным экспертов, опрошенных Financial Times (FT), рост новых заражений COVID-19 во Вьетнаме может привести к сбоям в мировой логистической цепи для производителей одежды и обуви.КоммерсантъПриостановили работу своих вьетнамских заводов южнокорейская Changshin и тайваньская Feng Tay, являющиеся подрядчиками Nike.КоммерсантъПо данным вьетнамской Ассоциации производителей тканей и одежды, 30% текстильных предприятий страны были вынуждены приостановить производство из-за новой волны коронавируса.КоммерсантъСитуацию усугубляет низкий уровень вакцинации во Вьетнаме, который составляет лишь около 1%.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииFT: вспышка коронавируса COVID-19 во Вьетнаме угрожает мировым логистическим цепочкамРК-Ньюс14:33Вспышка коронавируса во Вьетнаме угрожает мировому производству одежды и обувиСекрет фирмы13:16Ft: вспышка COVID во Вьетнаме может привести к логистическому коллапсуОбщественная служба новостей11:12Вспышка COVID-19 во Вьетнаме может ударить по мировой логистикеМосковские новости11:12В магазинах Nike и Adidas могут пропасть товары из-за COVIDURA.Ru10:23FT: вспышка COVID-19 во Вьетнаме угрожает мировым логистическим цепочкамКоммерсантъ09:18Показать ещёОценить7Поделиться