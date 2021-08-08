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FT: вспышка COVID-19 во Вьетнаме угрожает мировым логистическим цепочкам

По данным экспертов, опрошенных Financial Times (FT), рост новых заражений COVID-19 во Вьетнаме может привести к сбоям в мировой логистической цепи для производителей одежды и обуви.
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Приостановили работу своих вьетнамских заводов южнокорейская Changshin и тайваньская Feng Tay, являющиеся подрядчиками Nike.
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По данным вьетнамской Ассоциации производителей тканей и одежды, 30% текстильных предприятий страны были вынуждены приостановить производство из-за новой волны коронавируса.
Коммерсантъ
Ситуацию усугубляет низкий уровень вакцинации во Вьетнаме, который составляет лишь около 1%.
Коммерсантъ

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