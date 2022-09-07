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FT: введение потолка цен на нефть из России может усугубить энергетический кризис

Введение государствами G7 потолка цен на нефть из России может усугубить энергетический кризис.
Известия
"Будет трудно найти хотя бы одного аналитика по нефтяному рынку за пределами правительства США, который считает, что план по ценовому пределу будет работать так, как задумано", — пишет газета.
ПРАЙМ
Издание полагает, что падение объема поставок российской нефти, аналогичное тому, которое было в рамках ОПЕК+, приведет к безумию на нефтяных рынках.
ПРАЙМ
2 сентября министры финансов G7 заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть.
ТАСС

Подробнее о событии

FT: введение потолка цен на нефть из России может усугубить энергетический кризис
ТАСС10:27
FT: «ценовой потолок» на нефть из России может привести к «безумию» на рынках
Газета.Ru10:12
Аналитик Фролов: введение потолка цен на российскую нефть не скажется на доходах России
Ямал-Медиа4 сентября в 12:00
Financial Times: введение потолка цен на нефть из РФ приведет к «безумию» на рынке
Известия09:12
FT: последствия установления «потолка» цен на российскую нефть непредсказуемы
Радио Sputnik08:50
Financial Times: введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис
ПРАЙМ08:22
Financial Times: потолок цен на российскую нефть только усугубит кризис
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