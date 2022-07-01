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FT: японские компании намерены остаться в «Сахалине-2» и после смены оператора

Японские компании, имеющие пакеты акций в "Сахалине-2", намерены остаться в проекте, несмотря на указ президента России Владимира Путина, согласно которому оператором проекта теперь станет российское ООО.
ТАСС
Согласно документу, оператор проекта "Сахалин-2" - Sakhalin Energy - будет заменен на новое, российское юрлицо.
РИА Новости
В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, англо-голландской Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui & Co. Ltd и Mitsubishi Corporation - 12,5% и 10% соответственно.
РИА Новости
Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Finam.Ru

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