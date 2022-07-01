ТАССFT: японские компании намерены остаться в «Сахалине-2» и после смены оператораЯпонские компании, имеющие пакеты акций в "Сахалине-2", намерены остаться в проекте, несмотря на указ президента России Владимира Путина, согласно которому оператором проекта теперь станет российское ООО.ТАСССогласно документу, оператор проекта "Сахалин-2" - Sakhalin Energy - будет заменен на новое, российское юрлицо.РИА НовостиВ Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, англо-голландской Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui & Co. Ltd и Mitsubishi Corporation - 12,5% и 10% соответственно.РИА НовостиИнфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Finam.RuЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПрофильПодробнее о событииЯпонские компании не хотят уходить из проекта «Сахалин-2»Московский Комсомолецвчера в 16:20Японские компании пожелали остаться в проекте «Сахалин-2» — Financial TimesИА Красная Веснавчера в 14:25FT: японские Mitsui и Mitsubishi хотят остаться в проекте «Сахалин-2»Радио Sputnikвчера в 13:56Японские компании хотят остаться в проекте «Сахалин-2», пишут СМИОбщественная служба новостейвчера в 14:01СМИ сообщили о планах японских компаний остаться в проекте «Сахалин–2»Говорит Москвавчера в 14:00FT: японские компании планируют остаться в проекте «Сахалин-2»Профильвчера в 14:02FT: японские компании намерены остаться в «Сахалине-2» и после смены оператораТАССвчера в 12:23Показать ещёОценить8Поделиться