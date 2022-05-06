ТАССFT: западные банки готовятся к убыткам на сумму свыше $10 млрд в случае ухода из РФЕвропейские и американские банки готовятся понести убытки на общую сумму свыше $10 млрд в случае сокращения деятельности в РФ или полного ухода с российского рынка.ТАССФранцузский банк Societe Generale, объявивший о прекращении деятельности в РФ и продаже своей доли в Росбанке российской компании "Интеррос" Владимира Потанина, готовится потерять на сделке €3,1 млрд.ТАССАмериканский банк Citigroup предупредил о возможных потерях в размере $3 млрд и к настоящему моменту заложил под потенциальные убытки $1 млрд.ТАССДо $1 млрд ожидает потерять из-за событий на Украине JPMorgan Chase.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБанки США и Европы готовятся к крупным убыткам в случае ухода из РоссииREGNUM20:05FT: банки Запада готовы потерять свыше 10 миллиардов долларов в случае ухода из РоссииЯмал-Медиа19:51FT: западные банки готовятся к убыткам на сумму свыше $10 млрд в случае ухода из РоссииRT на русском19:43FT: западные банки готовятся к убыткам на сумму свыше $10 млрд в случае ухода из РФТАСС19:32Показать ещёОценить4Поделиться