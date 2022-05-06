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FT: западные банки готовятся к убыткам на сумму свыше $10 млрд в случае ухода из РФ

Европейские и американские банки готовятся понести убытки на общую сумму свыше $10 млрд в случае сокращения деятельности в РФ или полного ухода с российского рынка.
ТАСС
Французский банк Societe Generale, объявивший о прекращении деятельности в РФ и продаже своей доли в Росбанке российской компании "Интеррос" Владимира Потанина, готовится потерять на сделке €3,1 млрд.
ТАСС
Американский банк Citigroup предупредил о возможных потерях в размере $3 млрд и к настоящему моменту заложил под потенциальные убытки $1 млрд.
ТАСС
До $1 млрд ожидает потерять из-за событий на Украине JPMorgan Chase.
ТАСС

Подробнее о событии

Банки США и Европы готовятся к крупным убыткам в случае ухода из России
REGNUM20:05
FT: банки Запада готовы потерять свыше 10 миллиардов долларов в случае ухода из России
Ямал-Медиа19:51
FT: западные банки готовятся к убыткам на сумму свыше $10 млрд в случае ухода из России
RT на русском19:43
FT: западные банки готовятся к убыткам на сумму свыше $10 млрд в случае ухода из РФ
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