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FT: западные банки отложили 10 миллиардов долларов на случай убытков из-за ухода из России

Западные банки отложили более 10 миллиардов долларов в ожидании убытков в случае ухода из России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости
Французский банк Societe Generale, объявивший о прекращении деятельности в РФ и продаже своей доли в Росбанке российской компании "Интеррос" Владимира Потанина, готовится потерять на сделке €3,1 млрд.
ТАСС
Американский банк Citigroup предупредил о возможных потерях в размере $3 млрд и к настоящему моменту заложил под потенциальные убытки $1 млрд.
ТАСС
До $1 млрд ожидает потерять из-за событий на Украине JPMorgan Chase.
ТАСС

Подробнее о событии

FT: западные банки отложили 10 миллиардов долларов на случай убытков из-за ухода из России
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FT: уход из России обойдется западным банкам в $10 миллиардов
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FT: западные банки готовятся к убыткам на сумму свыше $10 млрд в случае ухода из России
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Банки США и Европы готовятся к крупным убыткам в случае ухода из России
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FT: банки Запада готовы потерять свыше 10 миллиардов долларов в случае ухода из России
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