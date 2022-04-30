В числе трудностей, с которыми сталкиваются западные компании, решившие уйти из России, авторы материала называют нехватку потенциальных покупателей, высокие издержки и "неясные перспективы" будущего возвращения.
Ближайшие полтора года почти при любом сценарии станут сложным временем для Европы, у которой нет достаточного числа альтернатив на случай, если Россия прекратит поставки природного газа, говорится в материале газеты Washington Post.
Около 150 человек попытались в субботу сорвать в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, касавшееся Украины, сообщает издание Zeit со ссылкой на полицию.
«Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90 процентов от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что "стелс-омикрон" является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — рассказал специалист.