РИА НовостиFT: западные компании жалуются на болезненный выход из российского бизнесаЗападные компании несут большие убытки в результате "болезненного выхода" из российских проектов, пишут обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис.РИА НовостиВ качестве примера авторы приводят французский банк, которому пришлось продать свой бизнес в Москве, потеряв при этом 3,1 миллиарда евро.РИА НовостиПосле начала российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции.РИА НовостиНекоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти, заявил зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.RT на русскомЧитать далееСвернутьОценить10Поделиться