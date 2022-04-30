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FT: западные компании жалуются на болезненный выход из российского бизнеса

Западные компании несут большие убытки в результате "болезненного выхода" из российских проектов, пишут обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис.
РИА Новости
В качестве примера авторы приводят французский банк, которому пришлось продать свой бизнес в Москве, потеряв при этом 3,1 миллиарда евро.
РИА Новости
После начала российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
Некоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти, заявил зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
RT на русском

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