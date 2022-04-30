«Согласно источникам объективной информации, 29 апреля 2022 года в Пологовском районе города Орехова Запорожской области проведена эвакуация мирных жителей, после чего подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому, расположенному в Безымянном проезде», — заявил Мизинцев.
Актриса и посол Управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли прибыла с гуманитарной миссией на Украину и посетила Львов, сообщается в Telegram украинского железнодорожного перевозчика «Укрзалізниця».
Иностранцы, находящиеся в тренировочных лагерях на Украине, вынуждены мириться со скудной едой, отсутствием гигиены, многие больны коронавирусом, рассказал порталу UOL бразильский бывший военный Фабио Жуниор ди Оливейра.