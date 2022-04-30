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FT: западные компании жалуются на болезненный выход из российского бизнеса

Западные компании несут большие убытки в результате "болезненного выхода" из российских проектов, пишут обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис.
РИА Новости
В качестве примера авторы приводят французский банк, которому пришлось продать свой бизнес в Москве, потеряв при этом 3,1 миллиарда евро.
РИА Новости
Газета напомнила, что британо-нидерландская нефтегазовая группа Shell ведет «кошмарные» переговоры по поводу продажи 27,5% пакета акций в энергетическом проекте «Сахалин-2».
ИА Красная Весна
Некоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти, заявил зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
RT на русском

Подробнее о событии

FT заявила об огромных убытках западных компаний, решивших уйти с российского рынка
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FT: западные компании жалуются на болезненный выход из российского бизнеса
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FT: западные фирмы пожаловались на болезненный выход из российского бизнеса
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FT: западный бизнес терпит убытки из-за «болезненного выхода» из России
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FT: западные компании переживают болезненный выход из бизнеса России
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