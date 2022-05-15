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FT: западным банкам могут разрешить продать бизнес в РФ подпавшим под санкции россиянам

Западные банки обсуждают с национальными регуляторами возможность продать свой бизнес в РФ физическим или юридическим лицам, попдавшим под санкции, а также рассматривают вариант обмена активами.
ТАСС
Представитель одного из банков прокомментировал сложившуюся ситуацию и отметил, что единственный вариант – «поговорить с теми людьми, которые вводят санкции», передает ТАСС.
Профиль
По данным собеседников газеты, американский бланк Citigroup и итальянский банк UniCredit ищут возможность заключить сделки с российскими финансовыми институтами, которые не попали под санкции.
Lenta.ru
На прошлой неделе Financial Times сообщила, что американские и европейские банки готовятся понести убытки на общую сумму свыше 10 млрд долларов в случае сокращения деятельности в РФ или полного ухода с российского рынка.
ТАСС

Подробнее о событии

FT: банки обсуждают с регуляторами способы продать активы подсанкционным лицам в России
Газета.Ru08:48
FT: западные банки ищут способ уйти из России
URA.Ru07:54
FT: западные банки обсуждают продажу российского бизнеса людям под санкциями
Lenta.ru07:40
FT: западным банкам могут разрешить продать бизнес подсанкционным россиянам
News.ru07:45
Financial Times: Банки Запада рассматривают возможность продажи бизнеса в РФ попавшим под санкции россиянам
Комсомольская правда07:30
FT: иностранным банкам могут разрешить продать бизнес в РФ попавшим под санкции россиянам
Профиль07:27
FT: западным банкам могут разрешить продать бизнес в РФ подпавшим под санкции россиянам
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