На прошлой неделе Financial Times сообщила, что американские и европейские банки готовятся понести убытки на общую сумму свыше 10 млрд долларов в случае сокращения деятельности в РФ или полного ухода с российского рынка.
Европейский союз (ЕС) намерен предложить импортерам газа решение, позволяющее не нарушать санкции при покупке топлива в России и при этом «эффективно удовлетворять» требования, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным об оплате в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Соединенные Штаты поставили на Украину буксируемые гаубицы М777А2 калибра 155-мм, часть орудий уже находится на Донбассе и участвует в боевых действиях против российской армии и подразделений НМ народных республик.