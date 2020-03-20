с чего всё началось

Зарубежное деловое издание Financial Times заявило о том, что коронавирус в Германии распространяется аномальным способом. Согласно наблюдениям журналистов, число инфицированных остается на высоком уровне, однако смертность продолжает сохраняться на низком уровне.

FT заявило об аномальном распространении коронавируса в Германии

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Происшествия Угрозы «минирования» 11 самолетов в России оказались ложными В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения о "минировании" одиннадцати самолетов: семи, летящих из Москвы (в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и Екатеринбург), а также четырех, выполняющих рейсы в Москву (из Новосибирска, Владивостока, Уфы и Иркутска).

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Финансы Банк России сохранил ключевую ставку 1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.

Экономика Пакет стимулирования экономики США может превысить $2 триллиона Пакет стимулирования экономики США на фоне коронавируса может быть увеличен до более чем 2 триллионов долларов, заявил главный экономический советник президента Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox.

Культура «Русские сезоны» запускают онлайн-агрегатор культурных событий Международный культурный проект «Русские сезоны» Минкультуры РФ откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры.

Здоровье Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

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Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.