Коронавирус
ФАНFT заявило об аномальном распространении коронавируса в Германии
Зарубежное деловое издание Financial Times заявило о том, что коронавирус в Германии распространяется аномальным способом. Согласно наблюдениям журналистов, число инфицированных остается на высоком уровне, однако смертность продолжает сохраняться на низком уровне.
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Газета Financial Times пишет об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается низкий уровень смертности от опасного заболевания при достаточно большом числе инфицированных.Московский Комсомолецвчера в 23:58
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FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев
Expert.ruвчера в 06:31
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