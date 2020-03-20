Коронавирус

ФАНФАНFT заявило об аномальном распространении коронавируса в Германии

Зарубежное деловое издание Financial Times заявило о том, что коронавирус в Германии распространяется аномальным способом. Согласно наблюдениям журналистов, число инфицированных остается на высоком уровне, однако смертность продолжает сохраняться на низком уровне.
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Газета Financial Times
 пишет об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается низкий уровень смертности от опасного заболевания при достаточно большом числе инфицированных.
Московский Комсомолецвчера в 23:58

Подробнее о событии

FT: эксперты объяснили низкую смертность от коронавируса в ФРГ при высокой заболеваемости

ТАСС07:50

FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев

Expert.ruвчера в 06:31

Financial Times обнаружила аномалию с коронавирусом в Германии

Московский Комсомолец00:19

Financial Times указала на аномалию с цифрами по коронавирусу в Германии

REGNUMвчера в 23:43

Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

РИА Новостивчера в 23:15

СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии

Известиявчера в 20:50

СМИ: Коронавирус в Германии распространяется аномально

РЕН ТВ00:45
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Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

RT на русском вчера в 07:32
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Наука

В России начаты испытания вакцины от коронавируса

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Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
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В пятницу, 20 марта, Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в Twitter сообщил, что в соответствии с правилами музыкального конкурса «Евровидение» песни 2020 года не смогут быть представлены на конкурсе в следующем.
RuNews24.ru вчера в 18:26
Происшествия

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ТАСС вчера в 12:39
Политика

Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:07
Общество

В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом

Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РБК 08:06
Общество

Восемь человек вылечились от коронавируса в Москве

Восемь пациентов, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, выздоровели в Москве.
Вечерняя Москва 04:21
Общество

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Lenta.ru 08:09
Здоровье

Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.
РБК 06:32
Энергетика

Белоусов дал прогноз по ценам на нефть

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ожидает, что цена на нефть скорректируется в диапазоне 35-40 долларов за баррель.
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Спорт

Брянский лыжник Большунов рассказал об обиде на соперников

Городской телеканал (Брянск) 19 марта в 17:08
Здоровье

Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина

Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции.
News.ru 19 марта в 10:13
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru вчера в 09:28
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«С самого начала принимались неадекватные решения». Как надо было бороться с вирусом и как это делают в Петербурге: интервью экс-главврача инфекционной больницы

За сутки число выросло на 54 случая. В Петербурге за день — плюс четыре заболевших.
Новая газета 08:42
Общество

Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:38
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Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России пока не приезжать для отдыха в северную столицу.
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Экономика

Пакет стимулирования экономики США может превысить $2 триллиона

Пакет стимулирования экономики США на фоне коронавируса может быть увеличен до более чем 2 триллионов долларов, заявил главный экономический советник президента Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox.
РИА Новости 02:18
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия вчера в 06:42
Культура

«Русские сезоны» запускают онлайн-агрегатор культурных событий

Международный культурный проект «Русские сезоны» Минкультуры РФ откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры.
Театрал 18 марта в 09:00
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru вчера в 21:26
Экономика

Правительство поддержит кризисные отрасли и население

Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.
Ведомости 19 марта в 18:08
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Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться

Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
Город32 02:00
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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
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Лавров рассказал о главных качествах дипломата

Любой профессиональный дипломат должен в первую очередь уметь слышать собеседника, заявил 21 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». В ходе беседы Лавров рассказал о своей работе на острове Шри-Ланка в 1972–1976 годах помощником посла СССР Рафика Нишанова.
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Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
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Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12

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Российская газета 06:35
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В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Общество

Волонтеры согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса

Более 20 тысяч волонтеров согласились заразиться для создания вакцины от коронавирусной инфекцией.
Peterburg2.ru 07:07
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