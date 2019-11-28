Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Фабиньо получил повреждение голеностопа в матче Лиги чемпионов с итальянским "Наполи". Встреча 5-го тура группового этапа, прошедшая в среду в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:1.

Фабиньо получил травму голеностопа в матче ЛЧ с «Наполи»

Здоровье Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

Хоккей Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составах Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Этот гол стал 416-м для россиянина в НХЛ в равных составах, по этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Происшествия Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Политика В Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной.

Политика Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Великобритании допустили отречение Елизаветы II от престола Британская королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза в течение ближайших 18 месяцев.

Общество Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного центра Илью Середюка, решение поставить новую елку было принято потому, что старая, с трехлетним гарантийным сроком, уже морально устарела.

Энергетика ФАС потребовала от «Газпрома» исправить ситуацию с торгами «Фактически продажи не очень хорошо растут и более того, даже падают, и в общем это все пока негативно сказывается на биржевой торговле», — цитирует ПРАЙМ материалы к выступлению руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игоря Артемьева на форуме «Биржевой товарный рынок».

Спорт Захарова назвала претензии WADA «борьбой без правил или даже войной» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение комитета по соответствию WADA разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом в течение четырех лет, призвала не политизировать ситуацию с допинговыми претензиями к России.