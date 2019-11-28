Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Фабиньо получил повреждение голеностопа в матче Лиги чемпионов с итальянским "Наполи". Встреча 5-го тура группового этапа, прошедшая в среду в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:1.

Фабиньо получил травму голеностопа в матче ЛЧ с «Наполи»

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