Лига чемпионов

Sports.ruSports.ruФабиньо получил травму в матче с «Наполи» и был заменен на 19-й минуте

Ливерпуль — Наполи
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
Джорджиньо Вейналдум
19′
21′
Дрис Мертенс
Джо Гомес
Алекс Окслейд-Чемберлен
57′
Деян Ловрен
65′
72′
Ирвинг Лосано
Фернандо Льоренте
Джеймс Милнер
Трент Александер-Арнолд
78′
81′
Дрис Мертенс
Элиф Элмаз
85′
Петр Зелиньски
Амин Юнес
Эндрю Робертсон
90′+2′
90′+2′
Калиду Кулибали
90′+4′
Аллан
3 фото
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо получил травму в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Наполи» (0:1, первый тайм). 26-летний хавбек не смог продолжить игру после столкновения c Ирвингом Лосано в центре поля.
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