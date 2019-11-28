Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо получил травму в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Наполи» (0:1, первый тайм). 26-летний хавбек не смог продолжить игру после столкновения c Ирвингом Лосано в центре поля.

Фабиньо получил травму в матче с «Наполи» и был заменен на 19-й минуте

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