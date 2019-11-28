Лига чемпионов
Sports.ruФабиньо получил травму в матче с «Наполи» и был заменен на 19-й минуте
Фабиньо
Джорджиньо Вейналдум
|19′
|21′
Дрис Мертенс
Джо Гомес
Алекс Окслейд-Чемберлен
|57′
Деян Ловрен
|65′
|72′
Ирвинг Лосано
Фернандо Льоренте
Джеймс Милнер
Трент Александер-Арнолд
|78′
|81′
Дрис Мертенс
Элиф Элмаз
|85′
Петр Зелиньски
Амин Юнес
Эндрю Робертсон
|90′+2′
|90′+2′
Калиду Кулибали
|90′+4′
Аллан
|64%
|Владение мячом
|36%
|89%
|Процент точных передач
|70%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|3
|10
|Угловые
|2
|5
|Отборы
|12
|15
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
15
Окслейд-Чемберлен
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
5
Вейналдум
66
Александер-Арнолд
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
1
Мерет
19
Максимович
44
Манолас
26
Кулибали
22
ди Лоренцо
8
Руис
34
Юнес
5
Аллан
6
Мариу Руй
9
Льоренте
12
Элмаз
Наполи
Расстановка 3‑5‑2
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо получил травму в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Наполи» (0:1, первый тайм). 26-летний хавбек не смог продолжить игру после столкновения c Ирвингом Лосано в центре поля.
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