Футбол

Sports.ruSports.ruФабио Капелло: «Просил Райкарда об аренде Месси в „Ювентус“»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, как во время работы в «Ювентусе» хотел арендовать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
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