Футбол
Sports.ruФабио Капелло: «Просил Райкарда об аренде Месси в „Ювентус“»
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, как во время работы в «Ювентусе» хотел арендовать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском 04:18
Общество
Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
Sputnik Южная Осетия вчера в 12:13
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов против согласования формулы Штайнмайера, заявив, что он уважает право граждан Украины на протест.
RT на русском 12:47
Политика
Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК 11:40
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru вчера в 23:12
Политика
В парламенте Нидерландов хотят выяснить роль Украины в крушении MH17
Палата представителей парламента Нидерландов намерена инициировать расследование роли украинской стороны в деле о крушении Boeing над Донбассом в 2014 году, сообщает портал nos.nl.
Аргументы и Факты вчера в 05:08
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Происшествия
Премьер Ирака объявил в Багдаде комендантский час
Комендантский час вводится в Багдаде в четверг с 05:00 по местному времени (совпадает с московским) на фоне непрекращающихся в иракской столице второй день волнений и беспорядков.
ТАСС вчера в 18:49
Экономика
Рогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева
Рогозин заверил, что центр впервые выйдет на чистую прибыль в 2024 году.
РБК 08:02
Политика
Посольство США в Киеве поддержало согласование «формулы Штайнмайера»
Посольство США в Киеве после согласования в Минске "формулы Штайнмайера", сообщило, что приветствует прогресс в направлении достижения мира в Донбассе.
РИА Новости 12:40
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
Политика
Дипломатической делегации России вновь не выдали виз США
Российские дипломаты из состава делегации форума «Диалог Форт-Росс» не смогли поехать в США, так как им снова не выдали американских виз, заявила 3 октября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
REGNUM 11:57
Футбол
Ди Мария о словах Месси игрокам после вылета из Кубка Америки: «Все были в слезах, как только он закончил речь»
Sports.ru 12:07
Политика
Путин похвалил Трампа за смелость в урегулировании ситуации в КНДР
Президент России Владимир Путин отдал должное лидеру США Дональду Трампу в урегулировании ситуации в КНДР. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:44
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 18:13
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Политика
Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов
Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.
Интерфакс 10:34
Единоборства
Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
Политика
Что потребовал Владимир Путин по модернизации здравоохранения
Президент страны Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.
Infokam.su 00:10
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Происшествия
5-летний мальчик прыгнул с зонтом с третьего этажа и не пострадал
Пятилетний мальчик из поселка Жешарт Усть-Вымского района Коми выпрыгнул с третьего этажа с зонтом в руках и не пострадал.
Вести.Ru 11:15
Единоборства
Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку
Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.
Замана вчера в 09:42
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Экономика
США наложили санкции на владельца построенных для НОВАТЭКа танкеров
Под санкции попадают созданные Cosco и канадской Teekay шесть танкеров Arc7.
МонаВиста 01 октября в 07:52
Политика
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости 10:33
Здоровье
ВОЗ отметила снижение потребления алкоголя в России
За последние 15 лет употребление алкоголя постепенно снижалось. Смертность среди мужчин сократилась на 39%, среди женщин - на 36%.
Вместе-РФ 05:38
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Футбол
ЦСКА — Эспаньол 0:0 (1-й тайм)
Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Арнор Сигурдссон выйдут в стартовом составе команды в матче группового этапа Лиги Европы с испанским "Эспаньолом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
РИА Новости 11:48
Происшествия
Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных
Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор по поводу утечки данных 200 клиентов, сообщил журналистам представитель банка.
РИА Новости 11:18