Бывший тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, как во время работы в «Ювентусе» хотел арендовать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Фабио Капелло: «Просил Райкарда об аренде Месси в „Ювентус“»

Общество Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.

Общество Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.

Политика Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов против согласования формулы Штайнмайера, заявив, что он уважает право граждан Украины на протест.

Политика Путин заявил об избежавшей гражданской войны России В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.

Политика В парламенте Нидерландов хотят выяснить роль Украины в крушении MH17 Палата представителей парламента Нидерландов намерена инициировать расследование роли украинской стороны в деле о крушении Boeing над Донбассом в 2014 году, сообщает портал nos.nl.

Происшествия Премьер Ирака объявил в Багдаде комендантский час Комендантский час вводится в Багдаде в четверг с 05:00 по местному времени (совпадает с московским) на фоне непрекращающихся в иракской столице второй день волнений и беспорядков.

Политика Посольство США в Киеве поддержало согласование «формулы Штайнмайера» Посольство США в Киеве после согласования в Минске "формулы Штайнмайера", сообщило, что приветствует прогресс в направлении достижения мира в Донбассе.

Общество Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук» Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.

Политика Дипломатической делегации России вновь не выдали виз США Российские дипломаты из состава делегации форума «Диалог Форт-Росс» не смогли поехать в США, так как им снова не выдали американских виз, заявила 3 октября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Путин похвалил Трампа за смелость в урегулировании ситуации в КНДР Президент России Владимир Путин отдал должное лидеру США Дональду Трампу в урегулировании ситуации в КНДР. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.

Политика Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.

Политика Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.

Единоборства Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.

Политика Что потребовал Владимир Путин по модернизации здравоохранения Президент страны Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.

Происшествия 5-летний мальчик прыгнул с зонтом с третьего этажа и не пострадал Пятилетний мальчик из поселка Жешарт Усть-Вымского района Коми выпрыгнул с третьего этажа с зонтом в руках и не пострадал.

Единоборства Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.

Транспорт Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Экономика США наложили санкции на владельца построенных для НОВАТЭКа танкеров Под санкции попадают созданные Cosco и канадской Teekay шесть танкеров Arc7.

Политика Медведев отправил в отставку главу Росгидромета Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Здоровье ВОЗ отметила снижение потребления алкоголя в России За последние 15 лет употребление алкоголя постепенно снижалось. Смертность среди мужчин сократилась на 39%, среди женщин - на 36%.

Экономика Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.

Футбол ЦСКА — Эспаньол 0:0 (1-й тайм) Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Арнор Сигурдссон выйдут в стартовом составе команды в матче группового этапа Лиги Европы с испанским "Эспаньолом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.