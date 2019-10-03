Бывший тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, как во время работы в «Ювентусе» хотел арендовать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Фабио Капелло: «Просил Райкарда об аренде Месси в „Ювентус“»

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