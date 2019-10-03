Футбол

Sports.ruSports.ruФабио Капелло: «Просил Райкарда об аренде Месси в „Ювентус“»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, как во время работы в «Ювентусе» хотел арендовать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
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Капелло рассказал, как «Ювентус» пытался арендовать Месси

RT на русском07:12

Капелло: «Ювентус» хотел арендовать Месси

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Фабио Капелло: при мне Месси мог перейти в «Ювентус»

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Фабио Капелло: «„Ювентус“ пытался арендовать Месси»

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Спорт-Экспресс05:31

Фабио Капелло: «Просил Райкарда об аренде Месси в „Ювентус“»

Sports.ru05:29
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
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В центре Парижа мужчина с ножом напал на пятерых полицейских в здании префектуры полиции Парижа.
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Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
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BFM.ru вчера в 01:22
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Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
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Джордж Мартин в видео поблагодарил жителей Якутии за народный Оскар

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Награды олимпийского чемпиона Белошейкина выкупил его племянник

Племянник хоккеиста Евгения Белошейкина выкупил его награды на аукционе Германии.
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В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
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Журнал Авто.ру вчера в 06:46
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В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу

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СК расследует дело о групповом издевательстве над школьником

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BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

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Сокращение спроса на новые квартиры в третьем квартале связано с ощутимым ростом цен в последний год и незначительным снижением ипотечной ставки, пояснил гендиректор портала Павел Луценко.
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Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова секретарём ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева

В "Роскосмосе" назвали причину многомиллиардных долгов Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.
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Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

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В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Культура

Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
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Авто

Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia

Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.
SpeedMe 30 сентября в 09:37
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В Севастополе на судоремонтном заводе загорелся ракетный катер «Шуя»

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Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса

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