Футбол
Sports.ruФабио Капелло: «Просил Райкарда об аренде Месси в „Ювентус“»
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, как во время работы в «Ювентусе» хотел арендовать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
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Происшествия
В Париже мужчина с ножом напал на полицейских
В центре Парижа мужчина с ножом напал на пятерых полицейских в здании префектуры полиции Парижа.
Интерфакс 08:06
Политика
Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей восточных территорий Германии оказались недовольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.
ФАН вчера в 20:23
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг возвращение актрисы в телеэфир
Как сообщил концертный директор Анастасии Стас Христов, она собирается лично рассказать поклонникам о своем здоровье.
Телепрограмма вчера в 05:01
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
РБК 07:26
Общество
Симоньян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах.
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Культура
Умер известный чешский певец Карел Готт
Дни24 вчера в 05:11
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Хоккей
Награды олимпийского чемпиона Белошейкина выкупил его племянник
Племянник хоккеиста Евгения Белошейкина выкупил его награды на аукционе Германии.
Pravda.Ru 07:17
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 07:54
Авто
В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей
На Авто.ру появилось объявление о продаже бэтмобиля, точной копии машины из фильма «Бэтмен против Супермена».
Журнал Авто.ру вчера в 06:46
Наука
Шелк оказался идеален для применения в условиях холодного космоса. Он выдерживает температуры до –200!
Оказалось, что наноразмерные фибриллы с субмикроскопическим порядкам позволяют шелку выдерживать температуры до –200 градусов Цельсия.
Хайтек 07:42
Происшествия
СК расследует дело о групповом издевательстве над школьником
Российская газета 05:18
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03:26
Недвижимость
Первичное жилье в России перестало расти в цене
Сокращение спроса на новые квартиры в третьем квартале связано с ощутимым ростом цен в последний год и незначительным снижением ипотечной ставки, пояснил гендиректор портала Павел Луценко.
REGNUM 01:41
Политика
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова секретарём ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
РИА Новости 07:35
Экономика
Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева
В "Роскосмосе" назвали причину многомиллиардных долгов Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.
Интерфакс 07:27
Шоу-бизнес
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
РИА Новости вчера в 10:30
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Авто
Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.
SpeedMe 30 сентября в 09:37
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU 01 октября в 04:11