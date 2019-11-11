Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruФабио Капелло: Роналду уже три года никого не обводил

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
Криштиану уже никого три года не обводил. Он должен был объясниться перед одноклубниками, — сказал Капелло в комментарии Calciomercato. В настоящий момент «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 32 очка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Капелло сказал, что Роналду никого не обводил уже три года. Мы проверили: три года назад статистика Криштиану была хуже

Sports.ru08:36

Фабио Капелло: «Роналду никого не обводил уже три года»

Спорт-Экспрессвчера в 19:48

Капелло – об уходе Роналду в раздевалку после замены: «Это было некрасиво»

Бомбардир.рувчера в 17:30

Капелло — о Роналду: «Нужно оставаться чемпионом, даже когда уходишь с поля»

Sport24.ru01:59

«Он уже три года никого не обводит». Капелло поддержал решение заменить Роналду

Чемпионат08:18

Фабио Капелло: «Роналду уже три года никого не обводил»

Матч ТВ00:21

Фабио Капелло: «Роналду уже три года никого не обводил»

Sportbox.RU00:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
Происшествия

Взрыв произошел на заводе компании «Балтика» в Петербурге

Газета.Ru 10:38
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская решили расстаться

Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания 00:41
Экономика

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи, пишет издание "Коммерсант", в распоряжении которого есть исследование.
Российская газета 00:10
Футбол

«Шахтер» обыграл «Динамо», матч остановили из-за расизма

Нева Спорт вчера в 12:39
Авто

В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс 04:30
Политика

Патрушев: Россия усилит борьбу с терроризмом на дальних рубежах

«По нашим оценкам, приоритетное внимание следует сосредоточить на сохранении и укреплении конституционного строя, суверенитета, независимости, территориальной целостности России в условиях применения против нашей страны гибридных методов», – отметил Патрушев.
МИР 24 11:02
Экономика

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.
Ведомости 07:35
Авто

Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях

Новые автомобили 00:57
Общество

Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов

«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.
RT на русском 06:38
Футбол

Наставник «Ювентуса» призвал поблагодарить Роналду за игру с «Миланом»

Газета.Ru 09:26
Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

Известия 09:09
Происшествия

Найден подозреваемый в убийстве мирового судьи в Коми

Напомним, Мирового судью нашли мертвым в одной из квартир на улице Ленина в Жешарте 9 ноября. У него зафиксировали огнестрельное ранение.
Pro Город Сыктывкар 08:00
Наука

Разработаны программируемые носимые роборуки

Японцы смогли разработать уникальные программируемые носимые роборуки.
Evo-rus.com 08:58
Теннис

Медведев уступил Циципасу на старте Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
RT на русском 11:00
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Гаджеты

Windows 10 November 2019 Update выходит уже завтра

Обещанное Microsoft ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, также известное как 1909 и 19H2, ориентировочно стартует во вторник, 12 ноября.
3DNews 08:25
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК 03:46
Экономика

Беглов хочет урезать субсидии на общественный транспорт на 3 млрд рублей

Своей поправкой в проект бюджет 2020 года градоначальник решил значительно снизить субсидии перевозчикам – в общей сумме это почти 3 млрд рублей.
Peterburg2.ru 11:09
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru вчера в 13:30
Армия и оружие

Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия 00:42
Космос

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде

Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.
RT на русском 10:11
Происшествия

СК опубликовал видео из квартиры доцента Соколова

Rambler News Service 11:01
Экономика

Украина одержала новую победу над «Газпромом»

Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Lenta.ru 06:49
Политика

«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине

Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.
Infox.ru 03:41
Политика

Президент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»

Газета.Ru 06:00
Шоу-бизнес

Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»

«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru 03:00
Общество

Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Происшествия

В Петербурге у реки нашли тело убитой аспирантки СПбГУ

РБК 09:05
Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фабио Капелло
Итальянский футболист
Итальянский футболист и тренер. Тренировал клубы «Милан», «Ювентус», «Реал Мадрид», «Рома». Второй иностранный тренер в истории английской национальной команды.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное