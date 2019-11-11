Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruФабио Капелло: Роналду уже три года никого не обводил

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
Криштиану уже никого три года не обводил. Он должен был объясниться перед одноклубниками, — сказал Капелло в комментарии Calciomercato. В настоящий момент «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 32 очка.
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