Футбол
Bookmaker-ratings.ruФабио Капелло: Роналду уже три года никого не обводил
|41′
Раде Крунич
|45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
|55′
Хуан Гильермо Куадрадо
|56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
|61′
|61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
|66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
|70′
Пауло Дибала
|77′
|85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
|89′
Тео Эрнандес
|90′+1′
Хакан Чалханоглу
|90′+1′
Сусо
|55%
|Владение мячом
|45%
|85%
|Процент точных передач
|79%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|7
|7
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|5
|16
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
11
Коста
25
Рабьо
21
Игуаин
10
Дибала
99
Доннарумма
12
Конти
43
Дуарте
13
Романьоли
19
Эрнандес
18
Ребич
4
Беннасер
5
Бонавентура
8
Сусо
17
Леау
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 4‑3‑3
Криштиану уже никого три года не обводил. Он должен был объясниться перед одноклубниками, — сказал Капелло в комментарии Calciomercato. В настоящий момент «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 32 очка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:01, Вашингтон
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 07:00
Армия и оружие
Военную полицию РФ в Сирии забросали камнями и помоями
В сети появились кадры с колонной военной полиции России. Они двигались по северной части Сирии вместе с армией Турции.
VistaNews 09 ноября в 09:02
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Российская газета 12:02
Здоровье
В Минздраве РФ озвучили смертельную дозу водки
Жители России потребляют алкоголь неравномерно и в выходные и праздники могут выпить в среднем литр водки.
Известия 10:32
Футбол
УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине
«Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — заявили в УЕФА.
РБК 08:00
Космос
Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
REGNUM 10:29
Энергетика
Доходы России от экспорта нефти снизились на 4%
Доходы от экспорта нефти в России за девять месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до $90,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.
Коммерсантъ 03:50
Политика
Украина назвала условие прекращения «войны за Крым»
Фактическое состояние войны между Россией и Украиной завершится только после возврата оккупированных территорий, в частности Крыма, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Lenta.ru 12:05
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
RT на русском 12:42
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Общество
Москвичку выгнали из Третьяковской галереи за кормление грудью
Молодую маму Полину Хлынову попросили покинуть зал Третьяковской галереи, когда она попыталась покормить грудью своего сына-младенца.
Российская газета 02:26
Общество
Адвокат Соколова заявил, что защита может сослаться на самооборону
Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки, Александр Почуев заявил, что защита может сообщить, что это была самооборона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:03
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Шоу-бизнес
Максим Фадеев отправится с артистами лейбла в кругосветное путешествие
В конце октября 51-летний Максим Фадеев неожиданно расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA.
StarHit.ru 11:00
Кино
На премию «Золотой глобус» претендует шесть российских фильмов
Свободная Пресса 08 ноября в 22:28
Авто
Opel сертифицировал две модели для России
Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Автоновости дня 03:53
Политика
В «Нафтогазе» просятся посмотреть газоизмерительную станцию «Суджа»
Показать российскую газоизмерительную станцию «Суджа» (Курская область) просят Газпром украинские представители «Нафтогаза».
REGNUM 12:59
Общество
Россияне не стали отказываться от наличных денег
По данным опроса, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, 98 процентов не готовы отказаться от них полностью.
Lenta.ru 02:34
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания вчера в 03:32
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru 09 ноября в 16:09
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Коммерсантъ 11:33
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Поправившаяся на 9 кг Кардашьян надела обтягивающее платье
Звезда реалити выбрала для выхода очень обтягивающее открытое платье от Versace со змеиным принтом.
Wday.ru 00:14