Криштиану уже никого три года не обводил. Он должен был объясниться перед одноклубниками, — сказал Капелло в комментарии Calciomercato. В настоящий момент «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 32 очка.

Фабио Капелло: Роналду уже три года никого не обводил

Политика Власти Перу дадут Моралесу возможность улететь в Мексику Президент Перу Мартин Вискарра согласился открыть воздушное пространство для того, чтобы экс-президент Боливии Эво Моралес мог отправиться в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.

Политика Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный» В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов.

Происшествия Петербургский суд не стал лишать кормившую ребенка грудью мать с ВИЧ В минувший понедельник 11 ноября Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение не лишать родительских прав женщину с ВИЧ, которая кормила своего новорожденного ребенка грудным молоком, сообщает ТАСС.

Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.

Общество После развода родственники смогут всегда видеться со своими детьми Законопроект об административной ответственности за запрет ребенку видеться с родственниками после развода родителей направит в правительство глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Музыка Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.