Криштиану уже никого три года не обводил. Он должен был объясниться перед одноклубниками, — сказал Капелло. «Ювентус» с 32 очками возглавил турнирную таблицу, обойдя «Интер» (31 очко).

Фабио Капелло: «Роналду уже три года никого не обводил»

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