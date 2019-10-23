Напомним, что встреча проходила вчера, 22 октября, в Турине и завершилась со счетом 2:1. По мнению экс-наставника отечественной команды причиной поражения стала ошибка вратаря "железнодорожников" Маринато Гилерме. "Юве" смог обыграть "Локо" благодаря двум дальним ударам.

Шоу-бизнес Заворотнюк вышла на связь после многодневного молчания Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней.

Политика Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки «В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Политика В МИДе указали на выгоду Киева в случае признания Крыма российским Если Киев признает Крым российской территорией, то это станет хорошей основой для проведения переговоров по морской границе между Россией и Украиной, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА "Новости".

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.