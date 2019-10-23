Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuФабио Капелло назвал причину поражения «Локомотива» «Ювентусу»

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Напомним, что встреча проходила вчера, 22 октября, в Турине и завершилась со счетом 2:1. По мнению экс-наставника отечественной команды причиной поражения стала ошибка вратаря "железнодорожников" Маринато Гилерме. "Юве" смог обыграть "Локо" благодаря двум дальним ударам.
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