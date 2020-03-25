Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruФабрегас недоволен поведением французов во время пандемии коронавируса

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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас раскритиковал жителей Франции за небрежное отношение к правилам безопасности во время коронавируса.
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Фабрегас раскритиковал французов за отношение к коронавирусу

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