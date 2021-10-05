Вчера в мире произошёл массовый сбой в работе Facebook и связанных с ним приложений: WhatsApp, Instagram и других. Причиной стала ошибка инженеров, которые неправильно перенастроили роутеры, распределяющие трафик между центрами обработки данных.В источнике
На первых порах предполагалось, что Валерий и Яна выступят бизнес-партнерами и будут продвигать продукцию JuiceBox в России совместно, но в 2017 году Валерий Мифтахов продал свой бизнес итальянскому энергетическому концерну Enel.
Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что "глубоко тронут" заявлениями главы государства о его аресте, назвав себя "личным узником" российского лидера Владимира Путина.