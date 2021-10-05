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Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после затянувшегося сбоя

Вчера в мире произошёл массовый сбой в работе Facebook и связанных с ним приложений: WhatsApp, Instagram и других. Причиной стала ошибка инженеров, которые неправильно перенастроили роутеры, распределяющие трафик между центрами обработки данных.В источнике

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WhatsApp заработал после многочасового отключения
Российская газета04:12
Facebook объявил о восстановлении работы после шестичасового сбоя
Lenta.ru20:21
Эксперт Хакимов сообщил, что отсутствие специалистов затрудняет восстановление соцсетей
РИА Новости18:32
Работа Facebook, Instagram и WhatsApp постепенно восстанавливается после масштабного сбоя
Газета.Ru19:27
Пользователи сообщили о восстановлении работы Facebook и Instagram
RT на русском18:10
WhatsApp восстановил часть функций после сбоя
РБК19:41
В Instagram сообщили о постепенном восстановлении работы
ТАСС19:16

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