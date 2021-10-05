Вчера в мире произошёл массовый сбой в работе Facebook и связанных с ним приложений: WhatsApp, Instagram и других. Причиной стала ошибка инженеров, которые неправильно перенастроили роутеры, распределяющие трафик между центрами обработки данных.

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