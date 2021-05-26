Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян
Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей.
Как подчеркнул Вагнер, уже более 600 зарубежных компаний локализовали базы данных в России в соответствии с законодательством.
По закону о персональных данных, который вступил в силу 1 сентября 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории страны.
За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 млн до 6 млн рублей, за повторное нарушение - от 6 млн до 18 млн рублей.
С чего всё началось
Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля
Социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Об этом в среду заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства.
ТАСС05:10