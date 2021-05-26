Посольство Латвии ответило на слова МИДа о неуважении при замене флага

Решение убрать флаг России с одной из площадей в центре Риги во время чемпионата мира по хоккею не является проявлением неуважения, сообщил РБК пресс-секретарь посольства Латвии в Москве Эдгарс Кактиньш.