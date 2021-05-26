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Общество

Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян

Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей.
РИА Новости
Как подчеркнул Вагнер, уже более 600 зарубежных компаний локализовали базы данных в России в соответствии с законодательством.
РИА Новости
По закону о персональных данных, который вступил в силу 1 сентября 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории страны.
РИА Новости
За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 млн до 6 млн рублей, за повторное нарушение - от 6 млн до 18 млн рублей.
ТАСС

С чего всё началось

Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля

Социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Об этом в среду заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства.
ТАСС05:10

Подробнее о событии

Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян

РИА Новости05:59

Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля

RT на русском05:12

Соцсети обязали до 1 июля локализовать базы данных пользователей в РФ

Интерфакс05:00

Более 600 зарубежных компаний хранят данные россиян в РФ

Известия06:10

До 1 июля соцсети должны локализовать базы данных пользователей РФ

Российская газета05:01

Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля

ТАСС05:10

РКН: социальные сети до 1 июля они обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей в РФ

Эхо Москвы04:34
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