Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян
Facebook, Twitter и другие социальные сети к 1 июля обязаны локализовать базы данных пользователей из России и отчитаться о результате Роскомнадзору, заявил заместитель главы ведомства Милош Вагнер. За неисполнение этого требования предусматриваются штрафы до 18 миллионов рублей.В источнике
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Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля
Социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Об этом в среду заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства.
ТАСС05:10