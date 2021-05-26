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Общество

Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян

Facebook, Twitter и другие социальные сети к 1 июля обязаны локализовать базы данных пользователей из России и отчитаться о результате Роскомнадзору, заявил заместитель главы ведомства Милош Вагнер. За неисполнение этого требования предусматриваются штрафы до 18 миллионов рублей.В источнике

С чего всё началось

Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля

Социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Об этом в среду заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства.
ТАСС05:10

Подробнее о событии

Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян

РИА Новости05:59

Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля

RT на русском05:12

РКН: социальные сети до 1 июля они обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей в РФ

Эхо Москвы04:34

Более 600 зарубежных компаний хранят данные россиян в РФ

Известия06:10

До 1 июля соцсети должны локализовать базы данных пользователей РФ

Российская газета05:01

Соцсети обязали до 1 июля локализовать базы данных пользователей в РФ

Интерфакс05:00

Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля

ТАСС05:10
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