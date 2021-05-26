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Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля

"До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей", - сказано на слайде, который представил Вагнер. По его словам, в адрес компаний уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с этим.В источнике

С чего всё началось

Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля

Социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Об этом в среду заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства.
ТАСС05:10

Подробнее о событии

Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян

РИА Новости05:59

Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля

ТАСС05:10

РКН: социальные сети до 1 июля они обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей в РФ

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До 1 июля соцсети должны локализовать базы данных пользователей РФ

Российская газета05:01

Соцсети обязали до 1 июля локализовать базы данных пользователей в РФ

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