Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля
"До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей", - сказано на слайде, который представил Вагнер. По его словам, в адрес компаний уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с этим.В источнике
С чего всё началось
Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля
Социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Об этом в среду заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства.
ТАСС05:10