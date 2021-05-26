"До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей", - сказано на слайде, который представил Вагнер. По его словам, в адрес компаний уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с этим.

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С чего всё началось Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля Социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Об этом в среду заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства. ТАСС 05:10