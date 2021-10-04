Стратегия выхода игр Sony на PC зародилась при прошлом президенте PlayStation

По словам Лейдена, инициатива зародилась ещё в период, когда он занимал свой пост, а её цель состояла в привлечении новых пользователей к консолям PlayStation — последнее, впрочем, вряд ли кого-то удивит.