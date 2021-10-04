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Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя

Facebook и принадлежащая ей соцсеть Instagram частично восстановили работу после глобального сбоя, который продлился более шести часов.
РБК
Пользователи также сообщают, что доступ к соцсетям восстановлен, хотя и наблюдаются некоторые проблемы.
РИА Новости
Мессенджер WhatsApp по-прежнему не работает у некоторых пользователей.
РБК
Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября.
Газета.Ru

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Facebook и Instagram возобновили работу после сбоя
URA.Ru18:26
Facebook и Instagram возобновили работу после сбоя
Коммерсантъ18:23
Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя
РБК18:02
Facebook и Instagram заработали на седьмой час после сбоя
Фонтанка.Ру18:00
Facebook восстанавливает работу после шестичасового сбоя
РИА Новости17:55
Некоторые пользователи смогли войти в Facebook и Instagram
ТАСС17:56
Instagram заработал после семичасового отключения
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