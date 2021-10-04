РБКFacebook и Instagram восстановили работу после сбояFacebook и принадлежащая ей соцсеть Instagram частично восстановили работу после глобального сбоя, который продлился более шести часов.РБКПользователи также сообщают, что доступ к соцсетям восстановлен, хотя и наблюдаются некоторые проблемы.РИА НовостиМессенджер WhatsApp по-прежнему не работает у некоторых пользователей.РБКМасштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября.Газета.RuЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаГазета.RuФАНКомсомольская правдаСлово и ДелоНТВРидусПрофильLife.ruiReactorПолитРоссияНародные новостиe1.ruРЕН ТВРоссийская газетаТелеканал 360°Подробнее о событииFacebook и Instagram возобновили работу после сбояURA.Ru18:26Facebook и Instagram возобновили работу после сбояКоммерсантъ18:23Facebook и Instagram восстановили работу после сбояРБК18:02Facebook и Instagram заработали на седьмой час после сбояФонтанка.Ру18:00Facebook восстанавливает работу после шестичасового сбояРИА Новости17:55Некоторые пользователи смогли войти в Facebook и InstagramТАСС17:56Instagram заработал после семичасового отключенияРоссийская газета18:06Показать ещёОценить9Поделиться