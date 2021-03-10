Facebook и TikTok могут обязать выплачивать налог за рекламу у российских блогеров
Как сообщали эксперты BloggerBase, за 2020 год видеоблогеры в России заработали около 18 млрд руб. При этом на фоне коронавирусной пандемии спрос на контент вырос. Гонорары за рекламу блогеры, чаще всего, получают на личный счет.В источнике
С чего всё началось
С российских блогеров хотят получить налоги
Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.
Ведомости16:14
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