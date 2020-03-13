Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов, связанных с попытками России оказать влияние на пользователей из США. По данным соцсетей, аккаунты «управлялись из Ганы и Нигерии». По данным Facebook, было удалено 49 страниц в ее соцсети и 85 личных и 69 публичных страниц в Instagram.

Facebook и Twitter удалили почти 300 связанных с Россией аккаунтов

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020» Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.

Общество У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.

Общество В Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим Особый санитарно-эпидемиологический режим введён в Татарстане до 15 апреля по поручению президента республики Рустама Минниханова, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова в пятницу.

Политика В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.

Общество Непал отменил экспедиции на Эверест из-за коронавируса Власти Непала из-за распространения коронавирусной инфекции приостановили выдачу туристических виз и отменили экспедиции на горные возвышенности, в том числе на Эверест.

Здоровье Назван срок окончания пандемии коронавируса Представители системы здравоохранения КНР считают, что к лету с коронавирусом можно будет справиться, но только в том случае, если все страны предпримут необходимые шаги для борьбы с COVID-19.

Происшествия Бывшему губернатору диагностировали домашний арест Экс-чиновника освободили из СИЗО по состоянию здоровья Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего губернатора Ивановской области, ныне регионального депутата Павла Конькова, обвиняемого в особо крупной растрате.

Экономика Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Политика Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.