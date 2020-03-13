Политика
КоммерсантъFacebook и Twitter удалили почти 300 связанных с Россией аккаунтов
Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов, связанных с попытками России оказать влияние на пользователей из США. По данным соцсетей, аккаунты «управлялись из Ганы и Нигерии». По данным Facebook, было удалено 49 страниц в ее соцсети и 85 личных и 69 публичных страниц в Instagram.
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Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Финансы
Курсы доллара и евро потеряли больше рубля на открытии торгов
Курс доллара снизился на 1,24 рубля до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.
Энергетика
Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка
Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Политика
В МИД Польши выступили за улучшение отношений с Россией
Варшава призвала к нормализации отношений с Российской Федерацией.
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске
На некоторых частях маршрута российские противолодочные самолеты были сопровождены истребителями F-18 и F-22 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
В Московском регионе в пятницу, 13 марта, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Общество
Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Политика
80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией
Политика
Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Общество
В Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим
Особый санитарно-эпидемиологический режим введён в Татарстане до 15 апреля по поручению президента республики Рустама Минниханова, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова в пятницу.
Футбол
«Ювентус» может приобрести защитника «Лилля» Габриэла
Защитник «Лилля» Габриэл может перейти в «Ювентус», сообщает Sport Mediaset.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Энергетика
В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Подмосковье
Власти Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19, постановление опубликовано на сайте подмосковного правительства.
Общество
Непал отменил экспедиции на Эверест из-за коронавируса
Власти Непала из-за распространения коронавирусной инфекции приостановили выдачу туристических виз и отменили экспедиции на горные возвышенности, в том числе на Эверест.
Здоровье
Назван срок окончания пандемии коронавируса
Представители системы здравоохранения КНР считают, что к лету с коронавирусом можно будет справиться, но только в том случае, если все страны предпримут необходимые шаги для борьбы с COVID-19.
Происшествия
Бывшему губернатору диагностировали домашний арест
Экс-чиновника освободили из СИЗО по состоянию здоровья Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего губернатора Ивановской области, ныне регионального депутата Павла Конькова, обвиняемого в особо крупной растрате.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Политика
Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Армия и оружие
Подлодка США смогла всплыть в Арктике
Американские СМИ пишут, что данные учения проводятся военным командованием США, чтобы проверить готовность флота к операциям в Арктике.
Наука
Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Футбол
Нападающий «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом
Лондон, 13 марта 2020, 09:17 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом.
Финансы
Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года
Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.