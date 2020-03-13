Политика

КоммерсантъКоммерсантъFacebook и Twitter удалили почти 300 связанных с Россией аккаунтов

Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов, связанных с попытками России оказать влияние на пользователей из США. По данным соцсетей, аккаунты «управлялись из Ганы и Нигерии». По данным Facebook, было удалено 49 страниц в ее соцсети и 85 личных и 69 публичных страниц в Instagram.
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Facebook и Twitter удалили почти 300 связанных с Россией аккаунтов

Коммерсантъ00:36

Facebook и Twitter удалили более 200 «российских» аккаунтов

ТАССвчера в 19:19

Facebook и Twitter удалили сотни аккаунтов из России

Телеканал 360°вчера в 21:37

Facebook и Twitter устроили зачистку «афророссийских» аккаунтов

РЕН ТВвчера в 21:16

Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов из России

РИА Новостивчера в 20:58

«Фейсбук» удалил более 200 аккаунтов, связанных с Россией

Эхо Москвывчера в 20:09

Facebook и Twitter удалили «вмешавшиеся» в выборы США аккаунты

Lenta.ruвчера в 23:04
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Финансы

Курсы доллара и евро потеряли больше рубля на открытии торгов

Курс доллара снизился на 1,24 рубля до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.
Известия 03:41
Энергетика

Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка

Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 15:07
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Политика

В МИД Польши выступили за улучшение отношений с Россией

Варшава призвала к нормализации отношений с Российской Федерацией.
Городовой вчера в 01:04
Армия и оружие

Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

На некоторых частях маршрута российские противолодочные самолеты были сопровождены истребителями F-18 и F-22 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.
Городовой 11 марта в 01:49
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Общество

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Московском регионе в пятницу, 13 марта, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.
Газета.Ru 02:36
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском 03:35
Общество

Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания

Московский Комсомолец Ярославль вчера в 09:53
Здоровье

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Шоу-бизнес

Адвокат рассказал, что получит Самойлова в случае развода с Джиганом

iReactor 02:30
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Политика

80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией

Пятый канал вчера в 11:12
Политика

Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Известия 04:06
Общество

В Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим

Особый санитарно-эпидемиологический режим введён в Татарстане до 15 апреля по поручению президента республики Рустама Минниханова, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова в пятницу.
РИА Новости 04:03
Футбол

«Ювентус» может приобрести защитника «Лилля» Габриэла

Защитник «Лилля» Габриэл может перейти в «Ювентус», сообщает Sport Mediaset.
Спорт-Экспресс 03:45
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Энергетика

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
РБК 03:48
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Подмосковье

Власти Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19, постановление опубликовано на сайте подмосковного правительства.
Взгляд.ру вчера в 10:38
Общество

Непал отменил экспедиции на Эверест из-за коронавируса

Власти Непала из-за распространения коронавирусной инфекции приостановили выдачу туристических виз и отменили экспедиции на горные возвышенности, в том числе на Эверест.
Газета.Ru 02:45
Здоровье

Назван срок окончания пандемии коронавируса

Представители системы здравоохранения КНР считают, что к лету с коронавирусом можно будет справиться, но только в том случае, если все страны предпримут необходимые шаги для борьбы с COVID-19.
Популярная механика 00:30
Происшествия

Бывшему губернатору диагностировали домашний арест

Экс-чиновника освободили из СИЗО по состоянию здоровья Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего губернатора Ивановской области, ныне регионального депутата Павла Конькова, обвиняемого в особо крупной растрате.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
Политика

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Армия и оружие

Подлодка США смогла всплыть в Арктике

Американские СМИ пишут, что данные учения проводятся военным командованием США, чтобы проверить готовность флота к операциям в Арктике.
МедиаКорСеть 11 марта в 10:10
Наука

Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Ferra 11 марта в 13:37
Единоборства

В UFC допустили бой Нурмагомедова и Фергюсона без зрителей

Известия 03:36
Футбол

Нападающий «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Лондон, 13 марта 2020, 09:17 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом.
REGNUM 02:17
Финансы

Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года

Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
РБК 03:21
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