Политика

КоммерсантъКоммерсантъFacebook и Twitter удалили почти 300 связанных с Россией аккаунтов

Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов, связанных с попытками России оказать влияние на пользователей из США. По данным соцсетей, аккаунты «управлялись из Ганы и Нигерии». По данным Facebook, было удалено 49 страниц в ее соцсети и 85 личных и 69 публичных страниц в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Facebook и Twitter удалили почти 300 связанных с Россией аккаунтов

Коммерсантъ00:36

Facebook и Twitter удалили более 200 «российских» аккаунтов

ТАССвчера в 19:19

Facebook и Twitter удалили сотни аккаунтов из России

Телеканал 360°вчера в 21:37

Facebook и Twitter устроили зачистку «афророссийских» аккаунтов

РЕН ТВвчера в 21:16

Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов из России

РИА Новостивчера в 20:58

«Фейсбук» удалил более 200 аккаунтов, связанных с Россией

Эхо Москвывчера в 20:09

Facebook и Twitter удалили «вмешавшиеся» в выборы США аккаунты

Lenta.ruвчера в 23:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 02:37, Ашберн
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 11 марта в 12:21
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Экономика

«РусАл» отчитался о падении прибыли в 2019 году в 1,77 раза

Прибыль объединенной компании за прошлый год сократилась по сравнению с предыдущим периодом в 1,77 раза, составив $960 миллионов.
Вести.Ru вчера в 21:30
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
REGNUM вчера в 09:01
Политика

СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом

Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:33
Общество

Заражённый коронавирусом житель Шанхая делал пересадку в Москве

Власти Шанхая выявили два новых завозных случая коронавируса. Больными оказались граждане Китая, которые прибыли в из США и Италии.
News.ru 02:31
Происшествия

В Приморье выписали из больницы всех россиян с Diamond Princess

Двух последних россиян с круизного лайнера Diamond Princess выписали из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке, куда их помещали на карантин, коронавирус у них не выявлен, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 00:12
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 10:00
Политика

Захарова отреагировала на нападение на советника главы СНБО в Киеве

Газета.Ru 00:35
Хоккей

Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 06:17
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Общество

МЧС отменило штормовое предупреждение в Калининградской области

МЧС отменило штормовое предупреждение в Калининградской области.
Калининград.Ru 02:01
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
Армия и оружие

Россия и Турция договорились по большинству вопросов по Идлибу

Россия и Турция на переговорах по Идлибу смогли договориться по большей части вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Профиль вчера в 05:34
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 11 марта в 06:43
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Общество

ОСАГО может подорожать для 15% водителей

Москва, 12 марта 2020, 11:50 — REGNUM Законопроект об индивидуализации ОСАГО повысит тарифы для 15% водителей.
REGNUM вчера в 04:50
Политика

В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках

Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Lenta.ru 11 марта в 17:22
Энергетика

Названы главные неудачники нефтяной войны

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Lenta.ru вчера в 22:38
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета вчера в 09:43
Экономика

Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Ведомости вчера в 10:13
Здоровье

Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру

iReactor вчера в 20:28
Общество

В «Гознаке» рассказали, как российские банкноты защищены от вирусов

Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, что защищает их от вирусов и микробов.
Газета.Ru 01:40
Общество

Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо пополнила список инфицированных коронавирусом COVID-19.
Российская газета 00:05
Общество

Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам по делу о хищении

Бывшего заместителя Бородина в Банке Москвы Дмитрия Акулинина признали виновным по тем же эпизодам, назначив ему 12 лет лишения свободы и штраф 2 млн руб.
РБК 00:57
Футбол

«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
ProstoProSport вчера в 16:47
Общество

В России выросли продажи антидепрессантов

Оборот всего фармрынка вырос на 3%, до 1,021 трлн руб. В одной из крупнейших российских сетей аптек "36, 6" также фиксируют рост продаж антидепрессантов и седативных средств с начала 2020 года примерно на 3%.
РБК 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гана
Государство
Государство в Западной Африке. Входит в Содружество наций. Граничит на западе с Кот-д’Ивуаром, на северо-западе и севере - с Буркина-Фасо, на востоке - с Того. С юга омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана. Столица Ганы - Аккра.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное