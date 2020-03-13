Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов, связанных с попытками России оказать влияние на пользователей из США. По данным соцсетей, аккаунты «управлялись из Ганы и Нигерии». По данным Facebook, было удалено 49 страниц в ее соцсети и 85 личных и 69 публичных страниц в Instagram.

Facebook и Twitter удалили почти 300 связанных с Россией аккаунтов

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