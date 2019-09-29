Политика
ИзвестияFacebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции
Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции. Об этом в субботу, 28 сентября, информирует Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.
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США и Великобритания заключат соглашение, в соответствии с которым несколько популярных в мире социальных сетей, в том числе Facebook и WhatsApp, должны будут передавать британской полиции зашифрованные сообщения пользователей, утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванный осведомленный источник.Вести.Ruвчера в 13:49
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СМИ: Facebook и WhatsApp должны будут передавать сообщения пользователей полиции Британии
Коммерсантъвчера в 14:29
Bloomberg: Facebook и WhatsApp будут передавать сообщения пользователей полиции
Вести.Ruвчера в 13:49
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
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