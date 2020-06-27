Политика
ИзвестияFacebook изменил написание Киева
В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети.
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"Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка", — написал Кулеба в фейсбуке.РИА Новости06:39
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Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу.
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ToDay News Ufa вчера в 07:41