Политика
RT на русскомFacebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Facebook официально перешёл к использованию Kyiv вместо Kiev.
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с чего всё началось
"Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка", — написал Кулеба в фейсбуке.РИА Новости06:39
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Общество
В Испании правительство решило раздать деньги населению просто так
В Испании власти решили запустить программу по повышению минимального прожиточного минимума, которая предполагает безвозмездную раздачу денег населению.
Евразия Daily 10:49
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Политика
Le Point (Франция): мир с точки зрения России (Le Point)
Россия выглядит вездесущей на международной арене, и европейцы считают ее деятельность агрессивной по своей сути.
ИноСМИ 18:14
Экономика
Средняя стоимость авиабилетов в России снизилась вдвое
Средняя цена перелета уменьшилась на 50%, так организации пытаются максимизировать спрос и сохранить доход в условиях пандемии коронавируса.
Политическая Экспертиза 09:25
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Экономика
Мост стоимостью 6 млрд рублей построят на севере Красноярского края
Компания предложила выполнить работы за 6,01 млрд рублей при начальной цене контракта в 7,198 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с Джиганом
Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с рэпером Джиганом. Видео модель опубликовала на своей странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 19:18
Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия вчера в 17:56
Общество
Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
РИА Новости 15:48
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается
Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.
Аргументы недели 13:38
Происшествия
Открытое горение в ангаре в Подольске ликвидировано
Открытое горение в производственно-складском ангаре в подмосковном Подольске было ликвидировано.
RT на русском 18:00
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные для сердца препараты
Доктор Александр Мясников перечислил препараты, способные нанести вред сердцу.
Дни24 02:54
Технологии
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик заявил о готовности бета-версии патча pre 1.0007. Это значит, что игра 2007 года впервые получила официальное обновление.
RuNews24.ru 06:01
Армия и оружие
Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400
Институт Митчелла в Мельбурне (Австралия) и американские СМИ, ссылаясь на доклад представителей ВВС США, сообщают о том, что обойти новейшие российские системы ПВО могут американские стратегические «стелс»-бомбардировщики B-21.
Вечерний курьер вчера в 03:07
Политика
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
РИА Новости 17:55
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
Футбол
«Ливерпуль» впервые за 30 лет снова стал чемпионом Англии по футболу
МИР 24 25 июня в 17:56
Политика
В Германии допустили повторное закрытие границ внутри Евросоюза
Глава МИД Германии Хайко Маас допустил повторное закрытие границ внутри Евросоюза из-за второй волны коронавируса.
Lenta.ru 16:42
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru вчера в 13:43
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Кино
Авторы «Соника в кино» снимут сериал по лучшей игре 2019 года
Российская газета вчера в 14:55
Здоровье
Sözcü (Турция): пять полезных и важных советов о мороженом (Sözcü)
Диетолог, нутрициолог Нур Эджем Байды Озман (Nur Ecem Baydı Ozman) отмечает, что мороженое является одним из самых легких десертов в летние месяцы, который при его умеренном потреблении может принести много пользы.
ИноСМИ 19:02
Происшествия
Во Франции задержаны шесть человек за кражу картины Бэнкси
Шесть человек задержаны в различных районах Франции по подозрению в краже работы Бэнкси о теракте в «Батаклане», сообщает AFP, а также телеканал BFMTV.
Коммерсантъ 10:28
Политика
На здании американского посольства в Москве вывесили ЛГБТ-флаг
Полит.ру 25 июня в 07:14
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38