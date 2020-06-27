с чего всё началось

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Facebook официально перешёл к использованию Kyiv вместо Kiev.

Политика Le Point (Франция): мир с точки зрения России (Le Point) Россия выглядит вездесущей на международной арене, и европейцы считают ее деятельность агрессивной по своей сути.

Экономика Средняя стоимость авиабилетов в России снизилась вдвое Средняя цена перелета уменьшилась на 50%, так организации пытаются максимизировать спрос и сохранить доход в условиях пандемии коронавируса. 1

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 395

Экономика Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока» Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора. 22

Общество Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. 19

Здоровье Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.

Армия и оружие Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400 Институт Митчелла в Мельбурне (Австралия) и американские СМИ, ссылаясь на доклад представителей ВВС США, сообщают о том, что обойти новейшие российские системы ПВО могут американские стратегические «стелс»-бомбардировщики B-21. 186

Политика Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб. 2,5K

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 5,8K

Здоровье Sözcü (Турция): пять полезных и важных советов о мороженом (Sözcü) Диетолог, нутрициолог Нур Эджем Байды Озман (Nur Ecem Baydı Ozman) отмечает, что мороженое является одним из самых легких десертов в летние месяцы, который при его умеренном потреблении может принести много пользы.

Происшествия Во Франции задержаны шесть человек за кражу картины Бэнкси Шесть человек задержаны в различных районах Франции по подозрению в краже работы Бэнкси о теракте в «Батаклане», сообщает AFP, а также телеканал BFMTV. 1