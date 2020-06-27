Политика
RT на русскомFacebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Facebook официально перешёл к использованию Kyiv вместо Kiev.
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с чего всё началось
"Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка", — написал Кулеба в фейсбуке.РИА Новости06:39
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Политика
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Общество
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Новые единовременные выплаты получат семьи с детьми, не достигшими шестнадцати лет.
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
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Общество
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Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
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Газета.Ru 15:31
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В штате Миссисипи обсуждают удаление эмблемы конфедератов с флага
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ИА Красная Весна 15:24
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В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана
В Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем рухнул второй за день подъемный кран.
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Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Политика
Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах
Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике.
Южный Федеральный 03:36
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
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Пожар в ангаре в Подольске локализовали
Пожар в подмосковном Подольске, где горит ангар на площади 3 тыс. кв. м, удалось локализовать.
ТАСС 15:54
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 15:29
Авто
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Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
Здоровье
Врач-эндокринолог сообщила о первом признаке сахарного диабета
Врач-эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета, на который стоит обратить внимание.
Evo-rus.com 03:18
Футбол
«Зенит» обыграл на своем поле самарские «Крылья Советов»
В матче 24-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» обыграл самарские «Крылья Советов».
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Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 10:25
Наука
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RuNews24.ru 02:16
Спорт
Ласицкене не поддерживает обращение комиссии спортсменов к МОК
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не поддерживает открытое письмо комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики в адрес World Athletics и Международного олимпийского комитета.
Спорт-Экспресс 13:16
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
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Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
RT на русском 11:54
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05