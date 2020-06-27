с чего всё началось

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Facebook официально перешёл к использованию Kyiv вместо Kiev.

Политика Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны. 87

Общество Киатйский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом Пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни и самых популярных блюдах и деликатесах, вкус которых невозможно забыть. 29

Общество Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП. 1,1K

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,8K

Политика В штате Миссисипи обсуждают удаление эмблемы конфедератов с флага Готовность подписать закон об удалении эмблемы Конфедерации с флага штата Миссисипи объявил губернатор штата Джонатан Тэйт Ривз 27 июня, сообщает Politico. 1

Экономика Вкладчики изменили сберегательную тактику Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте. 38

Политика Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике. 388

Происшествия Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 5K

Авто Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года. 102

Спорт Ласицкене не поддерживает обращение комиссии спортсменов к МОК Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не поддерживает открытое письмо комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики в адрес World Athletics и Международного олимпийского комитета.